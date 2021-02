Martinez sur le remplaçant d’Axel Witsel : "Leander Dendoncker fait un travail fantastique en équipe nationale"

À quelques jours du J-100 du début de l’Euro, Roberto Martinez a accordé une interview exclusive à l’équipe "Complètement Foot". Notre sélectionneur national est notamment revenu sur les blessures des joueurs Belges, ainsi que sur les remplaçants éventuels d’Axel Witsel.



Roberto Martinez est quelque peu inquiet par rapport au risque accru de blessures en cette période : "Il n’y a pas eu de présaison pour les clubs, ils sont passés d’une campagne à l’autre. Et les statistiques montrent qu’il y a un plus grand risque pour les joueurs de se blesser pendant cette période de mars, avril et mai. Nous avons vu combien de blessures supplémentaires nous avons eues. Il y a donc une inquiétude, pas nécessairement avec le COVID, parce que je pense qu’en mai la situation sera plus stable et les protocoles seront bons. Je pense que nous devons tous être préoccupés après mars que nos possibles Diables Rouges puissent passer cette saison sans connaître de blessures qui les empêcheraient de participer à l’Euro. Mais je pense que ça ne concerne pas seulement la Belgique, c’est une inquiétude qui concerne toutes les équipes nationales qui ont des joueurs qui participent à deux ou trois compétitions au niveau national et en Ligue des Champions. Cette saison est dangereuse du fait qu’ils n’ont eu aucune présaison."

Et de poursuivre : "Même si vous essayez de les protéger, vous ne pouvez pas garder les joueurs dans une bulle de cristal. Vous voulez que les joueurs se sentent bien, qu’ils soient positifs, qu’ils se sentent au sommet du monde. Vous voulez qu’ils gagnent des compétitions, qu’ils soient impliqués et qu’ils vivent des succès dans leurs clubs. J’ai appris à accepter la réalité et à essayer de mieux gérer les blessures. Il est vrai qu’en ce moment, Axel Witsel fait un très bon travail, mais il reste encore un long, long chemin à parcourir. Timothy Castagne est revenu, Dries Mertens est revenu jeudi. Nous combinons donc toujours les bonnes nouvelles et les nouvelles un peu plus inquiétantes. Mais mon message à tous nos fans est le suivant : ne vous inquiétez pas, nous serons prêts pour le mois de juin, et c’est à ce moment-là que nous devons être prêts."

Sambi Lokonga est un profil très spécifique qui semble avoir un brillant avenir chez les Diables Rouges.

Si Axel Witsel a entamé sa rééducation, sa participation à l’Euro reste compromise. Qui pour le remplacer dans l’entre-jeu des Diables ? Pour Roberto Martinez, il s’agit de Leander Dendoncker : "Il s’en sort très bien dans les matches avec l’équipe nationale. Personne ne peut remplacer Axel Witsel, parce qu’il a plus de 100 caps, il a l’expérience des grands tournois, qu’il a été tout au long de sa carrière avec ces joueurs et qu’ils ont une réelle compréhension."

Et de poursuivre sur les autres potentiels remplaçants : "Sambi Lokonga est un profil très spécifique qui semble avoir un brillant avenir chez les Diables Rouges. Quand sera-t-il prêt ? Cela dépendra beaucoup de la manière dont il se développera à Anderlecht. J’ai vu une incroyable évolution. Il est passé d’un milieu box-to-box pour devenir plus conscient de la défense. Et Vincent Kompany est en train de faire un beau travail avec lui. Orel Mangala est un autre profil que nous ne voyons peut-être pas beaucoup ici parce qu’il joue en Bundesliga et qui s’est très bien développé depuis le Championnat U21 en Italie. Nous avons donc des profils spécifiques avec du talent, un bon potentiel, mais personne avec l’expérience d’Axel Witsel. Pour le moment, nous allons voir comment il se rétablit. Mais je dois admettre que chaque fois qu’Axel n’a pas été dans l’équipe, Leander Dendoncker a fait un travail fantastique."