Martinez, les doutes pour le Qatar et les séquelles de la 4e place : débriefing de cette Nations League

Les envoyés spéciaux à Turin débriefent le Final Four de la Nations League. Vraie opportunité de ramener un trophée à Bruxelles, le tournoi transalpin s’est mal terminé pour les Belges qui finissent quatrièmes . Roberto Martinez n’a pas été épargné par la critique et des questions se posent à un de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

« Oui parce qu’on arrivait ici avec des ambitions et qu’on termine derniers," constate Manuel Jous. « On perd face aux deux adversaires contre lesquels on était supposés disputer une revanche. Le match contre la France nous a fait vivre le scénario inverse du Japon, et il peut laisser des traces. Je m’interroge sur le fait répété des deuxièmes mi-temps où on a sombré pendant au moins vingt minutes. »

Brouzakis : "Il n’est pas l’unique cause du souci mais il en fait partie. Son équipe n’est pas plus forte qu’en 2018, comme il le prétend. Il doit se remettre en question. Sa tactique est connue de tous désormais, il doit trouver un moyen d’avoir de la flexibilité. Il doit aussi avoir un impact plus grand en cours de match. Par contre, changer d’entraîneur me semble risqué. Il a toujours été fidèle à ses cadres (la titularisation de Tielemans en atteste encore), et ses cadres lui seront fidèles jusqu’au bout."

Jous : "Le problème est qu’il n’y a plus personne à la fédération pour le remettre en cause. Il n’y a plus de commission technique, Mehdi Bayat et Bart Verhaeghe sont partis, et les dirigeants actuels n’ont pas l’ADN du football. Avec sa double casquette, le seul qui peut remettre en cause Roberto Martinez est… Roberto Martinez. Il faut espérer qu’il accepte de prendre plus de risques dans les prochains mois."

Meulewaeter : "Il est assez ingrat de remettre tout en cause : à une poignée de centimètres près, Romelu Lukaku inscrit le troisième but belge et la grille de lecture de l’ensemble des observateurs est diamétralement opposée. L’image de coach qui ne percera jamais le plafond de la demi-finale lui colle désormais à la peau. Soit. Mais que ce soit à l’Euro ou dans ce Final Four, le coach n’a pas pu compter sur un groupe à 100% fit. Il a certes montré des limites, notamment dans sa latence pour effectuer les changements ou dans son manque de réinvention en deuxième mi-temps face à la France, alors que l'équipe prenait l'eau. Martinez va devoir remettre en question une partie de son apporche, mais à un an du Qatar, est-ce bien raisonnable de tout vouloir chambouler ?"

