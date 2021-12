Martinez explique pourquoi Benteke n’est jamais monté face à l’Italie à l’Euro

Martinez rembobine : "En toute fin de match, il y avait beaucoup de temps morts. On se disait que si on pouvait encore obtenir une phase arrêtée un corner ou un coup franc, on pouvait encore utiliser Christian pour faire la différence. Mais avant cela, en deuxième mi-temps, on a créé des meilleures occasions que l’Italie. En fait, pendant toute la rencontre, on a créé de meilleures opportunités que notre adversaire mais ils ont pris le meilleur. Durant cette deuxième période, je sentais qu’on était bien dans le match et qu’on pouvait finir en force."

En clair, Martinez pensait pouvoir faire confiance aux principes de jeu développés par les Diables plutôt que de les troquer contre du "hourra-football". "On n’était pas juste dans l’espoir que quelque chose nous arrive par hasard, on était simplement dans l’idée de prendre le dessus sur notre adversaire grâce à notre jeu. Benteke était prêt à monter pour une dernière phase arrêtée, mais il ne faut pas oublier qu’on avait déjà du sang frais avec Dries Mertens et Dennis Praet. Ils ont chacun apporté des choses. A ce moment-là, en tant que coach, on essaie d’anticiper ce qui peut se passer. J’étais convaincu qu’on pouvait accrocher la prolongation." Faire monter Benteke aurait, pense-t-il, déséquilibré l’équipe pour cette hypothétique prolongation. Au bout du compte, les Diables n’ont pas pu obtenir l’égalisation et ont quitté l’Euro au stade des quarts de finale.