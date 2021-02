Martinez cherche encore des solutions pour les Diables Rouges : "Lukaku et De Laet font de bonnes prestations"

Roberto Martinez s'est arrêté au micro d'Eleven Pro League. Le sélectionneur fédéral était présent dans les tribunes du Kiel pour le derby anversois. Il a évoqué la situation d'Eden Hazard mais aussi les options qu'il envisageait pour renforcer un effectif des Diables Rouges décimé par les blessures.

Roberto Martinez a d'abord évoqué la nouvelle blessure d'Eden Hazard, qui a de nouveau quitté les terrains d'entraînement du Real Madrid blessé. "On ne veut pas voir des joueurs blessés. C’est la première fois dans sa carrière qu’il connait une période difficile du point de vue des blessures, et celles-ci ne sont pas liées à son opération à la cheville. J'aurais été inquiet si c'était toujours la même blessure. Il y a pour l’instant une sorte d’instabilité avec les réactions de son corps, depuis la blessure qu’il avait subi à la cheville. Je l’ai vu avec un esprit positif et j’ai confiance dans le fait qu'il sera au top dans trois semaines.

Le sélectionneur fédéral a également réagi à l’accumulation de blessures chez les Diables Rouges. Dennis Praet, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Thorgan Hazard, Dries Mertens ou Tim Castagne sont pour l'heure à l'infirmerie. Les nuages s’amoncèlent autour de la sélection, mais le coach relativise. "C'est une époque qui donne lieu à beaucoup d'anxiété, une saison avec beaucoup de blessures alors qu'il y a l'Euro en ligne de mire. Il y a eu 20% de blessures en plus en Europe. Mieux vaut que les blessures arrivent maintenant, histoire que les joueurs puissent être retapés en juin. On a des joueurs blessés, c’est sûr, mais il ne faut pas être trop inquiet. "

Le Catalan a été interrogé sur le large spectre de joueurs belges qu’il a sous son radar. Le chiffre de 108 joueurs scrutés par le coach a été évoqué. Avec des joueurs de l’Antwerp dans le tas ? " Jordan Lukaku n’a plus joué de manière régulière depuis 2018, il n’a pas eu beaucoup de chance avec les blessures. L'Antwerp lui a redonné le chemin des terrains. Maintenant, il rejoue 90 minutes régulièrement et il fait de bonnes prestations. Ritchie De Laet a eu une bonne saison et je garde un œil sur Birger Verstraete. Il y a des jeunes joueurs intéressants C'est intéressant de voir comment les joueurs se portent dans un derby, ça donne un indice sur la manière avec laquelle ils pourraient se comporter chez les Diables."