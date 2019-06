Martinez: "C'est un plaisir de voir cette entente entre les joueurs"

Malgré des Écossais bien regroupés et très appliqués défensivement, la Belgique est parvenue à trouver la faille par trois fois ce mardi soir. "On s'attendait à cette attitude", a expliqué un Roberto Martinez très satisfait après la rencontre. "Nos adversaires défendaient très bien. Nous sommes restés concentrés et nous n'étions pas frustrés. Il fallait respecter ce qu'on avait mis comme organisation et essayer de limiter les contre-attaques. L'équipe voulait absolument faire une clean sheet et elle y est parvenue.C'est important de travailler avec cette mentalité pour devenir une équipe plus forte."

Le sélectionneur s'est également dit très content de l'animation offensive de son équipe. "C'est un plaisir de voir cette entente et ces combinaisons entre les joueurs. Nous avons frappé 26 fois au but et récolté beaucoup de coups de coins face à une équipe très bien regroupée et qui ne laisse pas beaucoup d'espaces. C'est donc très important d'avoir cette belle connexion entre nos joueurs offensifs. C'est très plaisant à voir pour nos supporters."

Autre note positive: l'ambiance au stade Roi Baudouin. "L'atmosphère au stade était très spéciale. C'est quelque chose que nous devons garder en nous. Maintenant, on va avoir une pause dont les joueurs ont vraiment besoin."