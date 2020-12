Martinez après le tirage au sort des Diables rouges : "utiliser toute la largeur de l'effectif pour nous qualifier"

Roberto Martinez a réagi au tirage au sort du groupe de qualifications des Diables pour la Coupe du monde 2022. Les Diables ont été versés dans un groupe en compagnie du pays de Galles, de la Tchéquie, de la Biélorussie et de l’Estonie. C’est évidemment au sujet des Gallois que Roberto Martinez a été le plus loquace, lui qui a passé du temps à Swansea en tant que joueur et en tant qu’entraîneur. "J’ai partagé beaucoup de bons souvenirs avec le pays de Galles, notamment à Swansea. J’ai de très bons contacts avec les gens là-bas, on sera heureux de se retrouver autour d’un bon match de football. Ryan Giggs, le sélectionneur gallois, travaille sur le futur et a amené pas mal de jeunesse dans son équipe, ce sera une confrontation compliquée."

Fidèle à son habitude, le coach catalan a botté en touche lorsqu’il a fallu déterminer qui de la Tchéquie ou du pays de Galles serait l’adversaire le plus coriace du groupe. "La Tchéquie et le pays de Galles sont très comparables du point de vue de leurs équipes. Il y a un nouvel élan dans ces équipes qui incorporent pas mal de jeunes. La Biélorussie peut être ennuyeuse, les Pays-Bas ont eu du mal face à cette équipe récemment."