Martinez à propos de Lukaku : "Très peu d'attaquants ont des stats comme les siennes"

Après avoir tiré le bilan de quatre années à la tête des Diables, Roberto Martinez s'est exprimé sur les performances de quelques uns de ses joueurs. En tête, sur Romelu Lukaku, qui retrouvera les joies de l'Europe ce soir en jouant face à Getafe. Martinez et Big Rom se connaissent depuis de longues années, s'étant déjà côtoyés sur les rives de la Mersey, à Everton.

"Romelu était déterminé au moment où il a quitté la Premier League. Il voulait découvrir de nouveaux horizons" rappelle-t-il. Et l'adaptation s'est faite sans aucun problème : "au final, l'Inter n'a qu'un point de retard sur la Juve à la fin du championnat (ndlr : la Juve, déjà championne, a concédé deux revers en toute fin de saison). Ses statistiques, il y a très peu d'attaquants au monde qui en ont des pareilles, et elles vont encore s'améliorer. Comparaison n'est pas forcément raison, certainement lorsqu'il s'agit de jauger un championnat vis-à-vis d'un autre, mais 8 attaquants ont fait mieux que lui en termes de statistiques cette saison : Lewandowski, Immobile, Cristiano Ronaldo, Werner, Mbappé, Sterling et Aubameyang. Pour un total de 29 buts toutes compétitions confondues alors qu'il découvrait la Serie A. "Il joue dans une attaque à deux, ce qui est un peu différent de chez nous" rappelle Martinez. "Le voir reprendre du plaisir, c'est une vraie joie".