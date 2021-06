Marouane Fellaini prolonge jusqu’en 2025 en Chine

L’information provient de La DH. Alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, Marouane Fellaini a surpris tout le monde en prolongeant son contrat avec son club chinois de Shandong Luneng jusqu’en 2025.

Le milieu de terrain a coupé court à la rumeur qui le voyait revenir en Europe en signant ce nouveau bail. Il avait expliqué à nos confrères qu’il se sentait bien en Chine et qu’il voulait aller au bout de son bail. Il ira même plus loin avec ce nouveau contrat.

Arrivé en février 2019, l’ancien joueur de Manchester United a joué 62 matchs, inscrit 23 buts et délivré cinq assists contribuant largement au succès des siens en Coupe nationale en décembre 2020.