Mario Innaurato : "5 remplacements ? Une bonne mesure pour préserver l'intégrité physique des joueurs"

Pour minimiser le risque de blessures, dû à l'accumulation des matchs quand le football aura repris ses droits, la FIFA envisage d'augmenter de 3 à 5 le nombre de remplacements permis par rencontre. Une mesure qui doit encore être avalisée et formalisée par l'IFAB (International Football Assocation Board), garant des lois du jeu, mais que Mario Innaurato accueille très positivement.

Son cv a de quoi faire pâlir dans le milieu des préparateurs physiques : Standard, Anderlecht, Séville, Milan AC, sans oublier les Diables Rouges et son dernier employeur en date, la Fiorentina. Mario Innaurato a vu défiler des centaines de joueurs et esquissé autant de programmes de travail. A l'heure où se dessine la possibilité d'une reprise progressive du football dans certains pays européens, le préparateur physique accueille avec enthousiasme l'idée de la FIFA d'augmenter le nombre de remplacements permis en match (5, voire 6 en cas de prolongation) : "C'est une proposition favorable aux joueurs et à leur intégrité physique. Je pense que la FIFA a fait ses petits comptes et constaté que la calendrier allait être encore plus serré que les dernières années. Avec 5 changements possibles, on peut remplacer 50% de l'équipe. Les joueurs sortent ou vont sortir d'une longue période creuse. Ils se sont entraînés individuellement, mais il n'y a plus eu de compétition, il n'y a plus eu de matchs. Donc, qu'on le veuille ou non, le risque de blessures est un peu augmenté parce que la répétition des matchs va être plus grande."

3 fenêtres pour les changements

Sur papier, passer de 3 à 5 remplacements autorisés par match, pourrait avoir un effet pervers : celui de pousser un coach à vouloir donner du temps de jeu à un joueur qui n'est pas à 100%, quitte à éventuellement le retirer en cas de problème. Mais c'est notamment pour éviter cela (et les gains de temps intempestifs en fin de partie) que la FIFA a prévu des garde-fous avec des "fenêtres de changements". Mario Innaurato : "Avec ces trois fenêtres de changement, un coach ne risquera pas d'aligner d'un joueur qui n'est pas à 100%. Car s'il doit le retirer après 5 minutes, il aura déjà "brûlé" une de ses fenêtres… Mais c'est clair que les entraîneurs vont certainement établir certaines stratégies. Par exemple conserver quelques joueurs frais pour les 20 dernières minutes s'il faut forcer quelque chose. Cela se fait déjà actuellement, mais avec 5 changements, ce sera encore plus marqué. Le coaching sera important et il sera utile aussi de pouvoir disposer de 23 joueurs, comme dans certains championnats. En Italie, on peut en inscrire 23 sur la feuille de match. Plus de joueurs pourront être concernés et impliqués dans un match."

D'où la crainte aussi de creuser les inégalités entre grands et petits : les noyaux riches tireront un meilleur parti des 5 changements autorisés que les noyaux étriqués. Dans le premier cas, une tournante pourra être établie sans perte de qualité, dans le second cas c'est beaucoup moins sûr...

En revanche, pour protéger les organismes et favoriser les rotations, il est important que les Espoirs puissent se mêler aux entraînements des A : "L'idéal est de pouvoir subdiviser le groupe en deux : d'une part les joueurs qui récupèrent et préparent le match suivant en s'entraînant la veille, et d'autre part des joueurs qu'on essaie de garder en condition car on peut en avoir besoin. C'est fréquent de faire venir des jeunes à l'entraînement pour répéter des situations de jeu sur tout le terrain. C'est comme cela qu'on procédait à Séville, et c'est un problème que mes confrères préparateurs physiques en Italie ont déjà soulevé : est-ce que la Primavera (ç-à-d le noyau espoirs) va pouvoir aussi recommencer, pour qu'on puisse aussi aller puiser dans ce réservoir-là, vu le nombre de matchs impressionnant en un temps réduit ? Dans le cas contraire, si vous avez un noyau de 20 joueurs dont 16 ont pris part au match de la veille, il n'en restera que 4 pour s'entraîner, ce qui est beaucoup trop peu…"

Aller plus loin que 2021

A priori, la proposition de la FIFA vise à couvrir la fin de cette saison, la suivante (2020-2021) et, éventuellement, l'Euro de l'été prochain. Mais avec des calendriers de plus en plus surchargés, des clubs qui le déplorent, et des organismes de joueurs qui en pâtissent, pourquoi ne pas imaginer que cette augmentation du nombre de remplacements ne s'inscrive plus durablement et devienne, tout simplement, la nouvelle norme ? Mario Innaurato, y est plutôt favorable : "Pourquoi pas ? Je vois que dans quasi tous les clubs, on a quand même des noyaux assez conséquents. Donc a priori, ce n'est pas un problème de trouver 5 joueurs pour faire des remplacements. Ces dernières années, j'ai déjà tiré plusieurs fois la sonnette d'alarme, tant à Séville qu'à Anderlecht : les joueurs jouent beaucoup, par moment j'ai même envie de dire qu'ils jouent trop parce qu'au-délà des matchs, il y a aussi les voyages et toute la logistique autour des matchs. Donc, mentalement et physiquement, un moment ça devient compliqué. La proposition des 5 changements est clairement à étudier. Elle ne date d'ailleurs pas d'aujourd'hui. Le 4è changement en cas de prolongation a déjà été introduit. Donc, je pense qu'il s'agit tout simplement d'une des évolutions du football moderne. On joue plus de matchs, donc on donne plus de possibilités de changer. C'est assez logique, tout compte fait."