Marco Van Basten reste sérieusement opposé à la règle du hors-jeu

Avec l’instauration de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), les instances dirigeantes pensaient sûrement régler le problème des hors-jeu mais force est de constater qu’ils portent toujours à confusion et à contestation. De nombreuses actions ont mis en lumière des annonces plus ou moins litigieuses. Les questions sur le temps d’attente avant la décision arbitrale finale et la précision du hors-jeu sont de plus en plus fréquentes.

Elles prennent une importance d’autant plus considérable quand on sait que le système vidéo mis en place devait initialement lever les doutes sur ces situations ambiguës et donc contestables. Dorénavant, tout se joue au (x) millimètre(s) et le jeu peut en pâtir. Pour Marco Van Basten, ancien directeur technique de la FIFA entre 2016 et 2018, il vaut mieux tout simplement abandonner la règle du hors-jeu.

"Je suis toujours très curieux au sujet de la règle du hors-jeu parce que je suis convaincu que ce n’est pas une bonne règle", a déclaré à Sky Sports Marco Van Basten qui s’était d’ailleurs déjà exprimé sur le sujet en 2017.

"J’aimerais montrer que le football est possible sans la règle du hors-jeu", a poursuivi Van Basten. "Je suis convaincu que le football serait meilleur sans elle. Le football est un jeu fantastique mais je pense toujours que nous devons faire beaucoup plus pour le rendre meilleur, plus spectaculaire, plus intéressant, plus passionnant. Nous devons travailler sur ce point."

Finalement, l’ancien attaquant néerlandais aux 3 ballons d’or s’inquiète que les décisions controversées en matière de hors-jeu puissent impacter négativement le jeu et être préjudiciables aux joueurs mais aussi aux spectateurs.

"Le problème aujourd’hui, c’est que nous avons (encore) des hors-jeu et combien de fois parlons-nous de ces décisions ? Très souvent", a-t-il ajouté. "Si vous n’avez pas de hors-jeu, vous avez beaucoup moins de problèmes et les équipes trouveront d’autres solutions pour que le match soit tout aussi spectaculaire qu’il l’est aujourd’hui mais sans cette mauvaise règle. "

Wenger veut aussi changer la règle

L’IFAB (International Football Association Board ou en français Conseil International du Football) est l’instance qui détermine et peut faire évoluer les règles si cela est nécessaire. Elle a notamment déclaré, ce mois-ci, sur le sujet, qu’elle continuait régulièrement de s’interroger su la règle du hors-jeu.

De nombreuses personnalités du football ont suggéré des idées pour accentuer la fluidité du jeu et le spectacle lors des matchs. Comme Marco Van Basten, Arsène Wenger, ancien coach historique d’Arsenal et responsable du développement du football à la FIFA, a par exemple émis l’idée d’un changement qui donnerait plus d’avantages à l’attaquant qu’actuellement.

Il a ainsi déclaré : "Pour l’instant, vous êtes hors-jeu si une partie de votre corps avec laquelle vous pouvez marquer dépasse le corps du défenseur. Je voudrais qu’il n’y ait pas hors-jeu aussi longtemps qu’une partie de votre corps avec laquelle vous pouvez marquer est sur la même ligne que le défenseur".