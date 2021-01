Marcelin Chamoin sur Garrincha : "Il partait sur la droite, comme Robben et les joueurs n'arrivaient pas à l'arrêter"

Aujourd’hui, cela fait 38 ans que Garrincha est décédé (20 janvier 1983). Si énormément de personnes n’ont pas connu le joueur, lorsque l’on entend son nom, il est impossible de ne pas connaître l’histoire d’un des plus grands footballeurs de tous les temps.

Ce dimanche dans Complètement Foot, toute l’équipe a accueilli Marcelin Chamoin qui est venu nous parler de cette légende du foot brésilien. Marcelin est l’auteur d’un livre sur le dribbleur de génie : Garrincha aux éditions Broché.

"Ça m’a pris pas mal de temps pour l’écriture de l’histoire. J’ai commencé en 2018 pour sa mort par écrire sa biographie. Ensuite, on a voulu faire un reportage sur le joueur au Brésil et on a pu faire des entretiens avec des personnes qu’il avait connues. Avec toute cette matière, on a finalement décidé d’en faire un livre", nous explique l’auteur.

C’était un footballeur hors norme.

Un livre qui se justifie tant le joueur a marqué son époque. Vainqueur de deux Coupe du Monde (1958 et 1962), Garrincha a eu de la chance de devenir footballeur. "Sa carrière s’est jouée à peu de choses. Aujourd’hui, on ne pourrait pas avoir de nouveaux Garrincha. Il avait une double malformation : un de ses genoux allait vers l’intérieur et l’autre vers l’extérieur. Il avait aussi son bassin qui était déformé et une jambe plus grande que l’autre de 6 cm. Mais c’était un footballeur hors norme" continue d’expliquer Marcelin.

Hors norme, car finalement des joueurs comme Robben n’ont rien inventé : "Il partait très souvent sur la droite, comme le Néerlandais. Et les joueurs n’arrivaient pas à l’arrêter. Après il s’arrêtait et redribblait le défenseur à nouveau. Les buts et la victoire l’intéressaient peu. Il voulait donner du plaisir aux gens et c’est ce qui a fait sa légende."

Décédé à l’âge de 49 ans, Garrincha est parfois considéré au Brésil comme le plus grand joueur de tous les temps. "Oui, mais je considère quand même Pelé comme meilleur. Mais c’est vrai que pour certains, et ils le disent dans le live, il était plus aimé que Pelé. Il ne calculait pas et il aimait le jeu, c’est aussi pour ça qu’il est tant aimé au Brésil", conclu l’auteur.