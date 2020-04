Marcel Javaux, de retour de l'hôpital : "Je veux juste crier Merci"

Marcel Javaux, notre chroniqueur adoré de La Tribune et son épouse sont rentrés à la maison. Ils avaient contracté le Covid-19 et ont été soignés à l’hôpital de Libramont : "Quand je suis arrivé à l’hôpital, quelques jours après mon épouse, on l’emmenait vers les soins intensifs, je ne vous dis pas le coup de bambou."

Amaigri de huit kilos à cause de la maladie, notre célèbre arbitre a connu des jours difficiles seul mais aidé par le personnel soignant. Il ne tarit d’ailleurs pas d’éloges à toutes ces personnes qui sauvent chaque jour de nombreuses vies : "Nous avons été gâtés, chouchoutés, aidés et finalement sauvé par ces médecins, infirmières, et toutes les autres personnes. C’est sûr, elles méritent toutes une médaille et bien d’autres choses. Je n’ai qu’une envie, CRIER MERCI."

Âgé de 64 ans, Marcel Javaux a bien conscience que sa femme et lui sont passés tout près du grand saut. Cette épreuve l’a énormément marqué : "Je suis très famille, mais j’ai également quelques hobbies, à partir de maintenant, je renforce la priorité à ma famille et mes amis, plus question de rater un repas de famille pour un match de foot. Il y a des choses beaucoup plus importantes que le foot dans la vie."

Marcel termine par un message à tout le monde avec son phrasé bien à lui : "Restez chez vous arrêtez les conner… sinon vous allez choper cette salop…"

Sacré Marcel, bonne fin de convalescence à toi et ton épouse et reviens-nous vite en pleine forme.