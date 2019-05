Marc Wilmots devient officiellement sélectionneur de l'Iran

Marc Wilmots a signé son contrat et s'est donc officiellement engagé en tant que sélectionneur de l'Iran. Contacté par nos soins, il a confirmé l'information divulguée par Le Soir.



L'ancien coach des Diables rouges s'était rendu à Téhéran la semaine dernière. Il avait visité le siège de la fédération iranienne et posé pour les photographes. Mais il avait finalement quitté le pays sans parvenir à finaliser les derniers détails de l'accord.



Visiblement quelques jours supplémentaires de négociations ont permis de trouver un terrain d'entente. Mehdi Taj, le président de la fédération iranienne de football, et Marc Wilmots ont signé le contrat ce mercredi à Bruxelles.



Willie va donc prendre en charge sa troisième sélection nationale après la Belgique et la Cote d'Ivoire.



Il succède à Carlos Queiroz qui a quitté ses fonctions après la demi-finale perdue lors de la dernière Coupe d'Asie. Notre compatriote aura pour mission de mener la « Team melli » au Mondial 2022.