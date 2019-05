Marc Grosjean succède à Dante Brogno sur le banc du RFC Liège : « C’est un privilège »

Marc Grosjean sera l’entraîneur du RFC Liège la saison prochaine. Quelques heures après avoir communiqué le divorce avec le désormais ancien coach Dante Brogno, le club de D1 Amateurs a officialisé le retour de l’entraîneur de 61 ans. Grosjean, qui avait entraîné le RFC Liège entre 2001 et 2003, a signé un contrat à durée indéterminée. Brogno est resté à Rocourt pendant 3 saisons.

Actif en tant qu’entraîneur depuis près de 30 ans, Marc Grosjean a notamment coaché la RAAL, l’Antwerp, Eupen, l’Union St-Gilloise ou encore Virton.

« Entraîner le RFC Liège est un privilège et me voir confier les rênes du projet sportif est quelque chose qui me plaît beaucoup car on sent un renouveau, de l’envie et de la détermination. On a envie de participer à la construction de ce nouveau club », a réagi Grosjean au micro de Pierre Capart.

« Je peux apporter beaucoup d’expérience », poursuit-il. « C’est ma 27e saison sur les bancs. Je connais le club, j’ai les affinités et la sensibilité pour l’entraîner. J’aime l’esprit et la mentalité qui a toujours fait la force du club. Je m’inscris totalement dans ce concept. Je veux aider le club à progresser. Nous devons essayer de gagner en professionnalisme pour préparer le club à redevenir un club pro le plus vite possible. »