"It’s showtime" pour la D1B ce vendredi soir. La deuxième division belge reprend ses droits avec, en ouverture de rideau, le déplacement du Lierse à Deinze. Une première journée que suivra de loin Marc Grosjean, entraîneur adjoint de Seraing, promu cette année à l’échelon supérieur. Pourtant, l’ancien entraîneur de l’Union Saint-Gilloise et de Virton la connaît bien, l’antichambre de la division 1.

Et la question qui revient systématiquement depuis six ans en début d’exercice : cette formule à huit équipes en double confrontation aller-retour est-elle légitime ? "Je pense que le passage à la D1B a été très positif, parce qu’avant la D2 était vraiment devenue un mouroir, lâche d’emblée le Sérésien. Les équipes championnes que sont l’Union, le Beerschot ou Louvain se maintiennent et tiennent la route sans difficulté face aux équipes du milieu de tableau. Elles peuvent notamment compter sur leurs investisseurs étrangers et ont des budgets largement concurrentiels avec les clubs de la deuxième moitié du classement de D1A. Elles évoluent dans la même réalité économique."

"Les investisseurs ? Du positif et du négatif"

La présence de ces investisseurs étrangers qui ont une influence plus ou moins importante sur leurs clubs satellites est souvent pointée du doigt. Pour Marc Grosjean, il y a du positif et du négatif à en tirer : "Souvent, les clubs belges concernés sont en difficulté et ont besoin de capitaux. C’est donc positif, car les clubs sont toujours là et vivent. D’un autre côté, pour les joueurs, staffs et entraîneurs belges, obtenir une place est de plus en plus compliqué. Les investisseurs arrivent avec des staffs de leur région. Les vestiaires deviennent un peu des halls de gare : les joueurs arrivent et repartent aussi vite. Les entraîneurs se contentent du strict minimum de joueurs belges sur la feuille de match."

Westerlo comme favori, espoirs pour Mouscron

Au moment de passer en revue les favoris pour la saison, l’entraîneur adjoint mise une pièce sur Westerlo :"Si Westerlo n’y arrive pas cette année, je pense qu’ils vont tous ensemble se jeter dans la mer. Depuis le nombre d’années qu’ils essayent de monter et n’y arrivent pas. Aujourd’hui, ils sont face au mur et se doivent de passer le cap. Derrière, je pense que Waasland-Beveren sera une équipe très dangereuse. Les Waaslandiens descendent, mais ils ont renforcé leur structure de travail. Ils ont une équipe compétitive."

Le Liégeois voit mal l’un des clubs wallons engagés dans la compétition émerger pour leur première année en D1B : "Comme tout le monde, en tant que francophone, j’aimerais que Mouscron fasse quelque chose. Et Virton reste une réelle inconnue. Mais je pense que Westerlo sera le favori, notamment grâce à son expérience de la formule particulière de la D1B."