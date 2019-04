Marc Duez interdit de prendre le départ des 24 heures du Nürburgring

Marc Duez ne participera aux 24 heures du Nürburgring, course d’endurance, car il n’a pas fait assez de tours de piste. Le pilote se montre déçu par cette interdiction : "Le règlement, c’est le règlement ! Mais, c’est un peu dommage, parce que, je ne pense pas être un danger public pour les autres. Je crois que j’ai quand même assez d’expérience, parce que j’ai participé 14 fois et gagné 4 fois les 24 heures, mais ils sont restés impassibles, je ne roulerai pas !".

En effet, le règlement est clair : un pilote n’ayant pas roulé les cinq dernières années sur le grand Nürburgring est obligé de passer un “rookie test“. Ce test oblige le pilote à passer un examen théorique et pratique. Marc Duez les a réussi sans souci. Néanmoins, un problème persiste, Marc Duez n’a fait que 6 tours sur les 18 nécessaires pour obtenir le permis B, lui donnant accès au départ des 24 heures : "Il me fallait 18 tours pour être au départ, j’ai fait la première course qui a été amputée d’une heure, parce qu’il y a eu du brouillard, donc je n’ai pu faire que 6 tours. La deuxième course a été annulée à cause de la neige, je n’ai donc pas pu faire les 12 tours qu’il me restait pour être au départ. Ils m’ont alors dit que je ne pouvais pas participer à l’événement."

Ce monument du sport automobile garde un goût amer de cette non-participation aux 24 heures : "Je trouve que la commission est assez rigide mais c’est comme ça ! Cette année, j’avais l’opportunité de participer à l’épreuve avec une équipe familiale, très professionnelle et où il y a une bonne ambiance. Mais, je ne vais pas me plier en quatre pour faire un truc que j’ai déjà fait à de multiples reprises et dans d’excellentes conditions à l’époque. Je n’irai plus jamais, c’est terminé pour moi ! ".

Pendant 29 ans, Marc Duez, a foulé les routes du monde entier sur 4 roues. Mais, cette non-participation aux 24 heures du Nürburgring, pourrait sonner le glas d’une carrière qui l’a vu remporter de nombreuses victoires notamment à Spa-Francorchamps.