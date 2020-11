Maradona : la foule défile devant la dépouille de l'idole argentine au palais présidentiel

De l'Argentine à Naples, la planète porte le deuil de Maradona - Football - 26/11/2020 De l'Argentine à Naples, la planète porte le deuil de Diego Maradona: des dizaines de milliers de personnes se sont massées jeudi à Buenos Aires pour la veillée funèbre de l'icône argentine, disparue mercredi et pleurée bien au-delà de son pays natal et du monde du football. Dans le quartier de Boca à Buenos Aires, mais aussi en Europe à Naples et Barcelone, hauts lieux de la carrière du "Pibe de Oro" ("gamin en or"), l'émotion s'est emparée des fans, quelques heures après l'annonce mercredi du décès à 60 ans du champion du monde 1986 des suites d'un arrêt cardiaque. Une foule de supporters a passé la nuit Place de Mai, au centre de Buenos Aires, face à la présidence, entonnant des chants en hommage à leur idole. Jeudi matin, ils étaient plusieurs dizaines de milliers autour du palais présidentiel pour le début de la veillée funèbre à 06h00 locales (09h00 GMT), avec l'espoir d'apercevoir la dépouille de l'ancien meneur de jeu, transportée sur place dans la nuit. Avant l'ouverture des portes, des mouvements de foule se sont produits devant la "Maison Rose", siège de la présidence. Puis une longue file d'anonymes a commencé à défiler devant le cercueil recouvert d'un drapeau argentin et d'un maillot floqué du N.10. Cette cérémonie de deuil, initialement prévue sur trois jours, doit finalement se tenir sur la seule journée de jeudi, jusqu'à 16H00 locales (09H00 a 19H00 GMT), à la demande de la famille, a indiqué le président argentin Alberto Fernandez, qui a décrété trois jours de deuil national.