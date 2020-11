Diego Maradona décédé d'un arrêt cardiaque à l'âge de 60 ans

Une légende du football

Maradona, c’était une légende du football qui avait deux rêves. Disputer une Coupe du monde et la gagner. Un rêve qui se réalise en 1986, année où les Diables Rouges atteignent les demis, éliminés par l’Argentine justement.

Et malgré un Mondial 1982 raté et une Coupe du monde 1990 perdue en finale et marquée par les sifflets italiens à son encontre, Diego Maradona (34 réalisations en 91 sélections) a aussi été élu meilleur joueur de l’histoire des Coupes du monde par le Times, devant Pelé et Beckenbauer.