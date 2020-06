Manchester City - Arsenal (3-0): le buteur De Bruyne tout en haut, David luiz tout en bas

La pression diminue mais Arsenal souffre quand même. Au sens propre. Xhaka (cheville) et Mari (mollet) quittent le terrain dès le premier quart-temps. Guardiola l'avait prédit cette semaine en disant que les 3 semaines de préparation ne suffiraient pas à réhabituer les corps à ces efforts. Justement dans cette première mi-temps, le duel le plus spectaculaire se joue pour l'instant sur la touche. Guardiola- Arteta : le maître, l'élève. Le champion en titre contre son ancien adjoint. Debout, ignorant la pluie, les yeux rivés sur le jeu. Enfin, sur ce qu'ils aimeraient voir. Ces deux machines de possession habituellement bien huilées grincent un peu, au moment de se relancer. Les deux coachs le savent, l'une des deux séries en cours va s'arrêter. City reste sur 6 victoires contre Arsenal. Arsenal n'a pas perdu le moindre match à l'extérieur, sous Arteta.

Première soirée et premier choc pour le come-back de la Premier league. Le deuxième du classement, City, accueillait le deuxième classé sur l'année 2020, Arsenal. Sous le déluge, une pluie de messages dans l'écran géant: black lives matter. Sur le terrain, les stars slaloment entre les gouttes. Cela va déjà trop vite pour la défense londonienne. Premier coup-franc, dès la 3e minute. Il est bien placé, alors Kevin De Bruyne sent déjà l'opportunité. Un pas d'élan, c'est cadré! Leno , le gardien d'Arsenal, refuse cette joyeuse entrée au nouveau Prince de City.

KDB prend les clés

Un peu brouillon en début de match, De Bruyne monte en puissance. Il demande le ballon sur chaque action, cherche les espaces et face à cet Arsenal parfois coupé en deux, commence à les trouver. Via deux fois le pied droit de Sterling, via le pied gauche de Mahrez, qui se heurtent tous les deux à Leno. KDB aurait pu se retrouver avec 3 assists supplémentaires. Il augmentera juste sa stat de "créateur d'occasions", dont il est également le leader de la Premier League. City est dépendant de De Bruyne. L'homme de la dernière passe dépend, lui, de l'adresse de ses attaquants. Ou de la maladresse des défenseurs. David Luiz, monté au jeu à la place de Mari, n'était pas tout à fait chaud. A moins que ce ne soit juste une mauvaise habitude. Le défenseur brésilien se troue sur une ouverture de De Bruyne, au rebond fusant sur la pelouse inondée. C'était son 49e et dernier ballon touché en première mi-temps. On ne sait pas si ce sera officiellement son 17e assist de la saison. Sterling, lui, en profite pour marquer son premier but en 2020. Sans marcher sur l'eau, City mène 1-0 au repos.