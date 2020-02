Man United écrase Watford et Kabasele, Dendoncker et Wolverhampton enchaînent

Les Red Devils enchaînent une deuxième victoire en championnat après avoir battu Chelsea 0-2 lundi dernier. En difficulté face au bloc mobile de Watford, les Mancuniens peinent à se créer des occasions dans cette première mi-temps. Ils doivent attendre la 41e minute pour enfin trouver la faille. Bruno Fernandes , lancé dans le dos de la défense des Hornets, touche la balle juste avant Ben Foster . Le gardien de Watford ne peut stopper sa sortie et commet la faute. Le milieu portugais se fait justice lui-même et prend Ben Foster à contre-pied. Le milieu de terrain inscrit son premier but avec Manchester United.

Deux Diables Rouges foulaient les pelouses anglaises cet après-midi dans le cadre de la 27e journée de Premier League. Sur le coup de 15h, Manchester United recevait Watford et Wolverhampton affrontait Norwich. Deux stades, deux ambiances pour nos Diables Rouges Kabasele et Dendoncker , tous deux titulaires : une lourde défaite pour le premier et un large succès pour le deuxième. Seul point commun des deux rencontres, le score de 3-0.

A la 52e, Troy Deeney pense égaliser sur corner, mais son but est annulé par le VAR pour une faute de main de Dawson , qui a envoyé le ballon sur le poteau avant que l’attaquant anglais ne le pousse au fond. Quelques minutes plus tard (58e), Manchester United prend le large par l’intermédiaire d’ Anthony Martial qui mystifie toute la défense avant de lober astucieusement Foster .

Les Mancuniens sont beaucoup plus à l'aise dans cette deuxième mi-temps et trouvent plus facilement les espaces dans une défense de Watford qui fait de moins en moins d'efforts. A la 72e, Greenwood enfonce le clou d’une superbe frappe hors rectangle qui vient nettoyer la lucarne. A la 85e, Ighalo est tout proche d'inscrire son premier but pour les Red Devils après avoir éliminé le gardien, mais sa frappe est stoppée sur la ligne. Le jeune Chong passe également près d'un but, mais sa frappe enroulée passe à côté.

Avec cette victoire, Manchester United remonte à la 5e position avec 41 points et fait le plein de confiance avant de recevoir Bruges jeudi pour le match retour des seizièmes de finale de l'Europa League. La situation reste inquiétante pour Watford, toujours 19e et avant dernier avec 24 points, à un point d'Aston Villa, première équipe hors de la zone rouge.

Dans le même temps, du côté du Molineux Stadium, les Wolves n'ont fait qu'une bouchée des Canaris, 3-0. Aligné dans l'entrejeu, Leander Dendoncker a réalisé une belle prestation et est à la base du troisième but inscrit par les siens. Déjà auteur d'un triplé jeudi en Europa League, Diogo Jota a montré qu'il était en pleine forme, il a cette fois inscrit un doublé (19e et 30e). Dans un match à sens unique, Ruben Neves trouvait le cadre sur coup-franc juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, Raul Jimenez, bien placé au rebond d’une frappe sur le poteau d’un Jota en feu, alourdissait la marque. Wolverhampton est 8e avec 39 points, à deux longueurs de la 5e place occupée par Manchester United. Avec cette défaite, Norwich reste dernier avec 18 points.