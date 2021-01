Malines - Standard : Peu importe la manière, Mbaye Leye vise un 9/9

Le Standard, qui reste sur deux victoires d’affilée, espère en enchaîner une 3e ce mercredi à Malines. Un déplacement compliqué au Kavé qui vient de signer un 12 sur 12 en championnat. Mbaye Leye devra se priver de Gojko Cimirot, testé pour la deuxième fois positif au coronavirus.

Le coach du Standard veut voir les bonnes choses que ses joueurs ont montrées, lors des deux derniers matchs, face à Waasland-Beveren et au Cercle : "Je veux voir la même fluidité et la même efficacité qu’on a montrées à Waasland-Beveren et je veux qu’on y ajoute le courage, le caractère et le fighting spirit qu’on a montrés au Cercle de Bruges. Il faudra aussi qu’on améliore les duels. Je trouve mes joueurs trop tendres dans les duels. J’aimerais les voir plus debouts que parterre".

Mbaye Leye n’ira donc pas se cacher "derrière les casernes", il ira à Malines en conquérant : "On veut continuer notre progression au niveau mathématique. Le beau jeu c’est important. Mais si on peut faire un 9 sur 9 en jouant moins bien, comme contre le Cercle, je prends. Le but est d’arriver le plus vite possible aux objectifs que le Standard peut se fixer".

Même si l’entraîneur du Standard ne parle pas ouvertement des playoffs, il sait que le pari est possible. Le Standard n’est qu’à deux points de la 4e place. Si le jeune coach liégeois arrive à qualifier les Rouches pour les playoffs, il prendra encore une nouvelle dimension à Sclessin. Et il pourra, alors, négocier une prolongation de son contrat qui s’achève en fin de saison.