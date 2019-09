Malines renverse Courtrai grâce à des buts délicieux et se replace dans le sillage du Standard

Mal embarqué après la première période, le KV Malines a fini par venir à bout de Courtrai 2-3 vendredi soir au Stade des Éperons d’Or en ouverture de la 8e journée de Pro League.

Les Sang et Or sont rentrés aux vestiaires avec un but de retard signé Jovan Stojanovic (38e). En début de deuxième période, Courtrai pensait même avoir fait le break grâce à un but de Gary Kagelmaker mais l’intervention du VAR et l’annulation du but ont coupé les ailes aux 'Kerels'.

Malines a alors retrouvé espoir et empilé trois buts en moins de dix minutes. Dante Vanzeir s’est offert un doublé (53e et 62e) grâce à une déviation du pied en extension et à une sublime reprise de volée sous la barre. Entre-temps, Rob Schoofs s’était joué de la défense courtraisienne avec un crochet du talon, un petit pont et une frappe de l’extérieur du pied dans le petit filet (57e).

La fin de match de cette rencontre à rebondissement n’a pas déçu. Ilombe Mboyo a réduit l’écart sur penalty (81e) et a entretenu le suspense pour des dernières minutes qui n’ont finalement pas débouché sur une égalisation.

Au classement, Malines monte provisoirement à la troisième place avec 14 points comme Bruges (6 matches) et Mouscron (6 matches) et pointe donc à une longueur du leader liégeois (15 pts). Courtrai est pour sa part 11e avec 8 points.