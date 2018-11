Malines cale contre Roulers après neuf succès de rang

Le match d'ouverture de la 16e journée de la Proximus League, deuxième de la seconde phase, s'est terminé par un partage blanc entre Roulers et le FC Malines (0-0). Les Anversois, qui restaient sur une série de neuf victoires, conservent leur première place (34 points). Roulers, qui avaient concédé cinq défaites d'affilée, sont 7e (14 points). Au classement de la seconde phase, Malines compte 4 points et Roulers 1. L'Union, Beerschot-Wilrijk et Tubize en comptent 3. Westerlo, Lommel et OHL n'ont comptent aucun. Les six clubs comptent un match de moins.

Si Malines a bien commencé la rencontre, c'est Roulers qui a été le plus dangereux. Mais Thibaut Van Acker a testé les poings de de Michael Verrips (25e) et Mohammed Aoulad a oublié de marquer alors qu'il s'était débarrassé du gardien (37e). De l'autre côté, il y avait très peu de danger.

Le seconde période n'a pas été fort différente de la première même si Malines a failli arracher la victoire tout en fin de rencontre comme la semaine dernière par De Camargo (90e+4).

Samedi, Lommel reçoit Tubize (8e, 12 points) à 17 heures et l'Union Saint-Gilloise (2e, 27 points) accueille Westerlo à 20h30. Dimanche à 16 heures, le Beerschot-Wilrijk (3e, 27) affronte OH Louvain. OHL, 6e avec 15 points, compte un match en moins tout comme Lommel (5e, 19 points). Le duel entre ces deux formations reporté à la suite du décès du président louvaniste Vichai Srivaddhanaprabha est prévu le 4 décembre.