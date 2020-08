Maitre Spreutels sur les recours : "Un code du sport pourrait être la clé"

Notre football connait depuis plusieurs mois-années des affaires à répétition. Malines, Waasland-Beveren, Virton, les exemples sont nombreux de clubs attaquant la fédération et la Pro-League en obtenant, régulièrement, gain de cause. Mais pourquoi autant de cas ? Pourquoi les autres championnats semblent plus épargnés et moins condamnés ? Comment arrêter ce phénomène ?

Avocat du Sporting d’Anderlecht pendant 30 ans (avant d’être écarté par la nouvelle direction), administrateur durant 12 ans, membre du comité exécutif de la fédération belge, membre du comité légal de l’UEFA et aujourd’hui administrateur de l’Union Saint-Gilloise, Daniel Spreutels est un spécialiste du droit du sport.

Affaire Waterschei-Standard, procès du Heysel, Anderlecht-Nottingham, matchs truqués, l’avocat bruxellois a pris part aux grandes épopées judiciaires du football belge. Il est donc un observateur avisé des dernières batailles qui ont émaillé notre football.

Maitre Spreutels, au-delà de vos compétences professionnelles, comment observez-vous les différentes affaires judiciaires qui animent le football belge ces derniers temps ?

En tant qu’amateur de football, je ne peux que déplorer ce qui se déroule. Les résultats sur le terrain sont trop souvent suppléés par des décisions de justice. Mais, comme avocat, je comprends la volonté des clubs de se défendre quand les règlements ne respectent pas la loi. Les clubs connaissent des difficultés financières très importantes. Les retombées financières sont très différentes si vous évoluez en D1A ou D1B. Légitimement, ils font donc tout ce qui est en leur en pouvoir pour sauvegarder leurs droits. Mais, pour le public, cela devient pénible.

Concrètement, dans la construction et dans l’essence du règlement, qu’est-ce qui rend possible toutes ces attaques ?

Quand j’ai débuté dans le football, la fédération faisait la loi et le règlement avait valeur d’évangile. Les droits de la défense étaient extrêmement réduits. Puis, à partir de l’arrêt Bosman, une nouvelle ère a débuté et consulter les tribunaux est devenu la norme. De plus, après l’arrêt Bosman et le drame du Heysel, la fédération belge était devenue le mauvais élève aux yeux de l’UEFA. La volonté a donc été grande de resserrer les boulons. Au point de rédiger des règlements qui peuvent être en opposition avec la loi. Pour preuve, au lieu de porter sur le fond, la plupart des plaintes portent sur la légalité ou non d’une décision de la fédération.

Comment expliquer cette impression que les autres championnats connaissent moins de cas ? Et si plainte est déposée, elle semble aboutir moins facilement ?

En France, par exemple, le règlement se repose sur un arsenal juridique beaucoup plus fort : le code du sport. Tous les règlements des fédérations doivent s’inspirer de ce code. Ce faisant, comme les règlements sont inspirés directement de la loi, les recours sont moins souvent couronnés de succès. De plus, au-delà du football, cela serait très utile pour les petites fédérations sportives qui ont parfois du mal à rédiger un règlement solide et sans faille.