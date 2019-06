Maintenant vacances et transferts ? "Pas de commentaire" pour Lukaku

Romelu Lukaku a été auteur d’un doublé avec les Diables face à l’Ecosse (3-0). Ses 47e et 48e buts en équipe nationale. L’attaquant a confirmé sa régularité avec la sélection malgré une saison difficile avec son club.

48 buts, 13e doublé. Romelu Lukaku ne le cache pas, il aime jouer avec son pays et avec ses équipiers, Hazard et De Bruyne en tête : "J’ai toujours dit que je me sens plus à l’aise ici. Il suffit que je fasse le bon mouvement, que je puisse jouer en appui et les autres font faire la différence."

Lukaku qui a d’ailleurs été accueilli par une banderole "26 ans, déjà une légende" en début de match.

Un match qui contraste avec sa saison qui a été plus difficile avec Manchester United : "J’ai passé une saison très difficile, pas beaucoup de repos, j’ai perdu ma place. Après, je suis revenu dans l’équipe mais je n’ai pas joué dans ma position à la pointe de l’attaque. C’est une autre étape de ma carrière où j’apprends beaucoup, et sur plan mental j’apprends plus."

Enfin, à la dernière question sur son avenir "Maintenant vacances et transfert ?", l’attaquant des Red Devils a préféré la langue de bois et un petit éclat de rire.