Joli symbole avant le coup d'envoi du match entre le Standard et l'Antwerp. Mehdi Carcela, capitaine des Liégeois, porte un maillot à l'effigie de Dominique D'Onofrio. Son numéro 10 est accompagné du prénom Dominique. Un hommage rendu par le Standardman à l'ancien coach des Rouches, décédé il y a tout juste cinq ans. Le geste est symbolique également vu l'adversaire du jour : l'Antwerp de Lucien D'Onofrio, le frère de Dominique. Carcela a poursuivi son hommage à DDO en inscrivant le premier but du match après un peu plus de sept minutes sur penalty. Il s'agit du premier but de la saison de Mehdi Carcela, lui qui n'avait plus marqué en championnat depuis plus d'un an. De quoi fêter sa prolongation de contrat, actée vendredi après-midi par le club principautaire. A la fin du match, il s'est arrêté au micro d'Eleven Pro League : "Dominique était mon père dans le football. Je le connaissais depuis tout petit, j'ai joué avec son fils. J'ai une pensée pour Dominique aujourd'hui, c'est la famille. Qu'aurait-il dit de mes cheveux ? Il m'aurait appelé le schtroumpf !"