Maillot blanc sur terrain blanc, des joueurs en mode caméléons en Turquie

La neige a coloré les terrains d’une partie du monde de son manteau blanc. Ce qui n’a pas forcément fait les affaires des footballeurs qui ont dû jouer sur des terrains peu praticables. Ce qui n’a pas non plus arrangé les diffuseurs de matches puisque plusieurs équipes évoluent avec un maillot blanc rendant les joueurs non distinguables…

Certains commentateurs ont eu bien du mal à faire vivre les rencontres aux téléspectateurs ce week-end. La palme revient sans doute au match opposant Basaksehir et Sivasspor ! Les joueurs du deuxième club, revêtus de blanc, se fondaient tels des caméléons sur le terrain blanc. Au point qu’on ne parvient même pas à compter le nombre de joueurs sur la photo…