"Macaque", "Sale noir", "Bouffeur de bananes". Voilà des injures déjà entendues par certains joueurs de football. Certains en témoignent directement dans FC United, une série-documentaire diffusée actuellement sur la chaîne flamande Canvas les lundis soirs.

On y retrouve des passages très forts avec des sportifs amateurs, mais aussi des professionnels. Jordan Lukaku évoque un souvenir marquant lorsqu'il affrontait un jour Westerlo, en U15, avec le RSC Anderlecht. "Après avoir trouvé le chemin des filets, un adversaire a crié : "Hé, regardez, c'est le noir qui a marqué."

Romelu Lukaku lui-même a déjà été confronté à des actes racistes. Des scènes récentes lorsqu'il défendait les couleurs de l'Inter à Cagliari. Mais aussi dans son enfance, lorsqu'il a fait face à une situation de discrimination. "J'ai été faire un test à Lille quand j'étais jeune. Les installations étaient incroyables. J'étais proche de signer. Et puis, à un moment, ils m'ont dit : "On va aller à l'hôpital pour passer un scanner." J'ai répondu : "Quel genre de scanner ?", explique le Diable Rouge qui se met à rire.

"Une fois à l'intérieur, la dame me dit : "Peux-tu mettre ton bras comme ça?" Et dans ma tête, je me dis... "Ah bande de fils de (...)". Donc je passe ce scan puis je sors. Mon père me demande alors ce que j'ai fait. Je lui ai répondu en Lingala, pour éviter qu'on nous comprenne, que j'avais réalisé le test qu'on fait passer aux enfants qui trichent sur leur âge. Mon père a ensuite prétexté un problème familial pour qu'on s'en aille. Et nous ne les avons jamais rappelés pour savoir ce qu'il en était du test."