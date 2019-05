Lyon 3e, Saint-Etienne 4e, Guingamp relégué, Leya Iseka buteur et sauvé avec Toulouse

La 37e et avant-dernière journée du Championnat de France a livré ses verdicts pour les places européennes, avec Lyon qui finira 3e et jouera le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, tandis que Saint-Etienne, sûr de terminer 4e, disputera l'Europa League.

Dans le bas du tableau, Guingamp, dont la relégation est officielle depuis la précédente journée, ne sait toujours pas quelle équipe l'accompagnera en L2 l'an prochain.

Leya Iseka a quant à lui a ouvert la marque à la 26e minute pour Toulouse dans son duel perdu face à Marseille (2-5). Les Toulousains sont cependant assurés de leur maintien.

Le suspense reste entier pour la place de barragiste (18e), même si Monaco semble un peu plus à l'abri d'une mésaventure grâce une avantageuse différence de but par rapport à Amiens et Caen.