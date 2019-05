Lukebakio promet "quelque chose de beau" à l'Euro U21, Oularé se sent "plus frais que les autres"

La saison dernière, Dodi Lukebakio a complètement explosé au Fortuna Düsseldorf. Il ne sait pas encore si son avenir se situe toujours en Bundesliga mais l'attaquant sait que les Diablotins brilleront à l'Euro en Italie et à Saint-Marin (16-30 juin). "Nous sommes très ambitieux. Nous allons bien nous préparer et j'espère que vous verrez une équipe belge forte en Italie", a prédit Lukebakio lors d'un point-presse vendredi.

"Ne sommes-nous pas le grand favori? C'est ce qu'on va voir", a ironisé Lukabakio. "Non, sérieusement. Tout doit encore être joué. C'est vrai qu'il y a de grands pays qui participent à cet Euro et que certains sont dans notre groupe. C'est à nous de montrer que nous avons notre place dans ce tournoi. Nous avons beaucoup de qualités. C'est pourquoi l'absence de Landry Dimata et Zinho Vanheusden ne seront pas décisives. Ce sera difficile de les remplacer car ce sont de vrais joueurs de classe. Mais c'est possible et j'ai pleinement confiance. Nous devons regarder au loin et nous le ferons. Nous voulons que cette aventure, qui a commencé en qualifications, connaisse une belle fin en juin."

Si la plupart des Diablotins sont restés prudents dans la formulation de leur objectif, Lukebakio a été très clair à ce sujet. "Nous voulons aller le plus loin possible, jusqu'en finale. Je pense que c'est comme ça que chaque pays commence le tournoi. C'est ce que tu veux toujours. Se qualifier pour les Jeux Olympiques est également un objectif. Nous ferons de notre mieux."

Lukebakio ne pouvait encore rien dire sur son avenir. "Je ne sais vraiment pas encore où je vais jouer l'année prochaine. Le football est un sport étrange. Un transfert peut se faire rapidement, mais je me concentre maintenant sur l'Euro. Normalement, je retourne à Watford. Ce tournoi est aussi une occasion de me montrer même si je me suis suffisamment mis en évidence cette saison en Bundesliga. Je voudrais retourner en Allemagne car c'est une compétition qui me convient au niveau du jeu. J'ai apprécié cette saison et j'espère pouvoir en profiter encore plus à l'avenir", a conclu Lukebakio en clignant de l'œil.