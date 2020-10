Lukaku sur le racisme : "ce qui est beau dans notre pays, c'est la diversité"

Romelu Lukaku a été victime de racisme la saison dernière à l'Inter. Buteur à Cagliari, l'attaquant milanais a été hué par des cris de singe venus des tribunes sardes. Il se souvient. "Au moment où j’ai tiré le penalty, je ne me suis pas rendu compte, mais quand j’ai vu la vidéo juste après le match, je me suis dit wow… Après, il y a eu un article sur Chris Smalling et moi, ça m’a dérangé."

Le joueur veut adresser un message positif et célèbre la diversité de l'équipe nationale. "Indirectement, on est touché, ça peut arriver à n’importe quel moment, même en Belgique. La Belgique est un pays avec beaucoup de diversité, et c’est quelque chose qu’on doit préserver. Il y a six ou sept joueurs d’origine congolaise, Nacer est d'origine marocaine,… C’est mixte. Quand on est ensemble, on est fier d’être Belges. Dans la rue à Bruxelles, on voit ça : il y a une diversité. Je le raconte souvent quand je suis en Italie: quand tu es en Belgique, il y a tout ce que tu veux et c’est ce qui est beau dans notre pays. J’en ai parlé avec la fédération il n’y a pas si longtemps, il faudrait faire une action avec des gens compétents pour lutter contre le racisme dans les stades de D1 belge. Nous avons la fierté de représenter notre pays dans sa diversité, et il faut que ça rejaillisse dans les stades. C'est le rôle de la fédération."