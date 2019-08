Lukaku s'entraîne toujours à Neerpede, le bras de fer avec United est engagé

Romelu Lukaku est un joueur de Manchester United mais pour combien de temps encore ? La relation entre le Diable rouge et son employeur s’est détériorée et un transfert semble la seule issue possible à cette triste saga.



Comme ce lundi, Big Rom s’est à nouveau entraîné à Neerpede, le centre d’entraînement d’Anderlecht, selon Het Laatste Nieuws. S’il était en congé hier, il était attendu – comme tous ses équipiers – à Carrington ce mardi. Lukaku a visiblement entamé un bras de fer pour forcer un départ.



Les clubs anglais ont jusqu’à jeudi 18h pour boucler leur mercato entrant. Et on imagine que United veut dénicher un remplaçant à Lukaku avant cette date. Le temps presse et les solutions ne sont pas nombreuses. Le refus de Paulo Dybala de rejoindre les Red Devils a encore compliqué la situation. La piste de la Juventus s’est refermée. Il reste l’Inter. Mais comme ces dernières semaines, cela coince au niveau de l’indemnité de transfert.



En attendant, Lukaku travaille sa condition avec les U18 du Sporting… et avec le maillot d’Anderlecht. Pied de nez supplémentaire à Manchester.



Le divorce est consommé. Désormais on imagine difficilement l’attaquant revenir à Old Trafford où ce city-trip improvisé à Bruxelles ne fait pas vraiment sourire.