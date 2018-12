Lukaku, Messi ou Zidane: ils intriguent les réseaux sociaux avec des clichés mystérieux

OTRO. 4 lettres pour un compte créé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Alors jusque-là rien d’étonnant vous allez me dire sauf que ce compte a la particularité de poster des photos inédites en noir et blanc des plus grandes stars du ballon rond.

Beckham et Neymar, Messi et Zidane ou encore Romelu Lukaku avec Eric Cantona et le duo de City Gabriel Jesus et Benjamin Mendy. Le football féminin y est aussi représenté avec notamment Lieke Martens posant avec David Luiz et Luis Suarez ou Toni Duggan avec Paulo Dybala et Jérôme Boateng.

Des clichés façon magazine de mode qui ont le don d'intriguer voir d'affoler les fans de foot sur les réseaux sociaux. Surtout que toutes les stars présentes sur les photos y sont allées de leur petit poste pour avertir les fans de l’existence de ce nouveau mystérieux compte.

Mais qu’est donc cette mystérieuse marque et qu’est-elle en train de mettre en place? Pour l’instant, on en sait rien. Aucune information n’a fuité (ce qui est assez rare pour être signalé). Une note accompagne tous les messages : "quelque chose de grand arrive" accompagné du hashtag: #OTROisComing, signifiant OTRO arrive.

Si on ne sait toujours pas ce que va proposer ce compte, une chose est sûre, leur marketing est à la pointe puisque le #OTROiscoming fait le buzz: plus de 150.000 personnes l’ont déjà mentionné dans les dernières 24 heures.

On espère en savoir plus sur ce mystère social assez rapidement. Un lancement serait prévu ce lundi 3 décembre.