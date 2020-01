Lukaku interviewe Vieri : "Lautaro et toi me rappelez Ronaldo et moi"

Romelu Lukaku s’est prêté au jeu de l’intervieweur pour Inter Channel dans une vidéo diffusée par la TV officielle et les réseaux sociaux du club. Le Diable rouge a donc troqué ses crampons pour un micro et a posé quelques questions à l’ancien attaquant de l’Inter et de l’Italie Christian Vieri.

| INTERVISTATORE Abbiamo un nuovo reporter! @RomeluLukaku9 intervista @vieri_bobo per @Inter_TV ! Come se l'è cavata? Non perdeteveli questa sera su @Tiki_Taka_real ! pic.twitter.com/efafFjlQtc

Lukaku a commencé par une question en anglais avant d’enchaîner en Italien. Il a notamment interpellé Vieri sur les similitudes qu’il existe entre eux deux. "Tu me ressembles. Tu es grand comme moi, tu pèses 100 kg comme moi (rires). Tu es aussi gaucher comme moi, tu joues pour l’équipe, tu marques et tu fais marquer les autres. J’ai fait le 'Bomber' (buteur) pendant des années et maintenant, c’est à ton tour", a répondu Vieri, 123 buts en 190 matches sous le maillot de l’Inter.

Lukaku lui a d’ailleurs demandé si lui et Lautaro Martinez parviendraient un jour à marquer autant de buts avec l’Inter. "Selon moi, vous êtes le meilleur duo d’attaque jeune qu’il y a en Europe. Tu as 26 ans et lui 22. Vous êtes très forts. Vous allez rester longtemps à l’Inter et marquer beaucoup de buts. Pour ta première année tu as déjà marqué 18 buts. Ce n’est pas donné à tout le monde car en Italie c’est plus difficile de marquer qu’autre part. Tu vas encore marquer beaucoup de buts et Lautaro aussi. Vous formez une paire parfaite. Vous jouez l’un pour l’autre, c’est fondamental. Un peu comme quand je jouais avec Ronaldo : je voulais le faire marquer et il voulait me faire marquer. L’Inter a toujours eu de grands attaquants et maintenant c’est à votre tour. Je pense que vous allez marquer une avalanche de buts", a estimé Vieri.