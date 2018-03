Lukaku et Batshuayi affolent les compteurs en cette année mondiale, tout bon pour Martinez

Ce week-end, les deux avants ont, une fois encore, trouvé le chemin des filets. Samedi, Romelu Lukaku a montré la voie du succès face à Brighton Hove Albion en FA Cup. Dimanche, Michy Batshuayi a, lui, inscrit l’unique but de la rencontre opposant le Borussia Dortmund à Hanovre. Et ce, d’une splendide déviation du talon au premier poteau.

Les deux premiers sont évidemment Romelu Lukaku et Michy Batshuayi . Depuis le début de l’année 2018, Big Rom et Batsman se livrent en quelque sorte un duel à distance au niveau de l’efficacité.

10 buts en 14 matches pour Lukaku, 11 en 17 rencontres pour Batshuayi en 2018 ...

Michy Batshuayi dans les bras de Romelu Lukaku - © BRUNO FAHY - BELGA

Au niveau des statistiques, Romelu et Michy affolent les compteurs en cette année mondiale.

En 2018, toutes compétions confondues, Romelu Lukaku (24 ans), c’est 14 matches disputés, 10 buts inscrits et 4 passes décisives.

Michy Batshuayi (24 ans), c’est 11 buts en 17 matches (8 goals avec le BVB et 3 avec Chelsea) dont quatre doublés (contre Newcastle, Cologne, l’Atalanta Bergame et Francfort). On peut aussi y ajouter deux passes décisives.

Acheté par Chelsea à Marseille en 2016 pour une somme de 40 millions d’euros, Batsman vaudrait aujoud’hui plus de 60 millions d’euros et ce montant pourrait encore grimper dans les semaines qui viennent s’il poursuit sur cette lancée.

Pour Roberto Martinez, c’est évidemment une aubaine de pouvoir compter sur deux attaquants de cette trempe et ayant des caractéristiques différentes. Cela offre des options intéressantes au coach espagnol. Dans sa stratégie actuelle, les deux attaquants sont plutôt en concurrence mais cela pourrait évoluer. Dans certains matches ou dans certaines conditions, ils pourraient d’ailleurs être associés.

En juin 2017, en amical contre la République tchèque, Lukaku et Batshuayi avaient d'ailleurs été alignés ensemble dans le onze de base dans un 3-5-2 plutôt convaincant. Michy avait marqué un but, la passe décisive étant signée … Romelu.

"On se complète bien aussi tous les deux. Lui est bon balle au pied et moi, je suis bon en profondeur. Le coach a donc une option en plus. On est des buteurs tous les deux. On aime marquer. A l'entraînement, on fait même des compétitions entre nous deux pour élever notre niveau", avait révélé à l’époque le buteur de Manchester United.

Cela pourrait donner des idées à Roberto Martinez face à l’Arabie Saoudite. Avoir dans le onze de base, le meilleur buteur de l’histoire de notre équipe nationale et un Batsman (qui compte 13 caps et a marqué 5 buts en 445 minutes sous la vareuse belge), cela pourrait faire bien des dégâts !