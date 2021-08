Ça y est ! Après plusieurs jours de rumeur, c’est maintenant fait : Romelu Lukaku est de retour à Chelsea. Et pour Frederic Waseige, consultant RTBF, c’est "la bonne personne dans le bon championnat".

Parti du club de la capitale officiellement en 2014 pour Everton mais après deux saisons de prêt consécutives, Big Rom revient donc à Chelsea, son premier club étranger, 7 ans après l’avoir quitté : "Il revient dans un club qu’il a quitté par la petite porte mais là on a agrandi les portes de Stamford Bridge car c’est un autre homme qui revient. Un homme plus large, plus grand et plus haut et surtout qui est meilleur dans tous les compartiments du jeu", explique Fred Waseige.

Tout se passait très bien en Italie pour Lukaku. Deux saisons couronnées par un Scudetto l’an dernier et le titre de meilleur joueur du championnat n’ont pourtant pas fait rester le Belge en Lombardie. Selon Fred Waseige, ce n’est pas de la volonté de l’attaquant : "Je pense qu’en deux ans en Italie, il a tout fait : il a été champion, élu meilleur joueur, presque meilleur buteur. Je crois que s’il n’y avait pas eu ces problèmes, ou en tout cas le souhait de ses propres dirigeants de le vendre pour récupérer 100 millions d’euros, je pense qu’il serait resté car il est sincère. Maintenant avec le départ de Conte, ça commençait à sentir mauvais pour l’Inter. Après le départ d’Hakimi, il y a maintenant celui de Romelu."

La question se pose alors, après deux ans en Serie A, le Belge aura besoin d’un peu d’adaptation avant d’étaler son talent sur les pelouses de Premier League. Pas selon Frederic Waseige : "Romelu, c’est 113 buts en Premier League. Dès ses 19 ans, rappelez-vous sa première saison à WBA, il plante 17 buts. On a compris que ce championnat est fait pour lui. Et avec cette équipe de Chelsea, même si le plan initial de Tuchel c’est de jouer avec des petits formats vifs, capables de changer constamment de place, elle va adapter son système sinon on ne fait pas venir Romelu Lukaku dans son équipe."

La version 2.0 de Romelu Lukaku à Chelsea s’annonce donc plutôt intéressante !