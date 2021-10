Luka Elsner heureux d’arriver au Standard : "C’est un club qui véhicule des émotions qu’on ne vit pas ailleurs"

Premier contact avec la presse pour Luka Elsner, le nouveau coach du Standard et son T2, Will Still. Serge Costa, ex-entraîneur adjoint de Elsner à Courtrai, sera lui le nouveau T3 de Sclessin.

La conférence de presse a débuté avec un mot d’Alexandre Grosjean, le Directeur Général du club liégeois : "Après ce début de saison difficile il faut avouer qu’aujourd’hui on fait face à un échec collectif. A commencer par la direction qui a fait de mauvais choix et les joueurs aussi. Mais on le sait, en football, c’est toujours le coach qui paie les pots cassés. Le Standard veut repartir d’une page quasi blanche", ce qui explique le limogeage de tout le staff, Mbaye Leye mais aussi Eric Deflandre et Patrick Asselman.

Luka Elsner s’est dit ravi et fier d’arriver au Standard : "C’est un club qui véhicule des émotions qu’on ne vit pas ailleurs. Je veux susciter un espoir, l’espoir que les choses vont s’améliorer, au niveau comptable d’abord. Mais aussi avec l’ambition de redonner un esprit famille, de régler les choses prioritaires. Il faut à présent se relever les manches et tout donner pour retrouver des ambitions et le plaisir de venir au stade".

L’ex-coach de Courtrai n’a pas hésité avant de répondre positivement à l’appel du Standard : "J’ai longuement parlé avec Bruno Venanzi et Alexandre Grosjean. Nous nous nous sommes rapidement rendus compte que nous étions en phase pour développer un projet commun. Je sais que ce sera difficile, mais avec l’abnégation du travail on peut changer les choses et amener de l’ambition et du sourire".

Des sourires et du plaisir avec en plus une grosse dose de travail : "Il faut que les joueurs retrouvent le plaisir à revenir à l’entraînement. J’ai senti un groupe en demande avec une soif d’aller sur le terrain et de changer les choses. Je n’ai pas senti un groupe abattu qui a baissé les bras".

Le but à présent c’est de travailler sur les choses qui ne vont pas : "La priorité c’est de prendre des points. Mais il y a des chantiers urgents. Comment éviter d’encaisser des buts sur des moments clés du match. Comment améliorer notre efficacité pour marquer en peu de passes. On ne marque pas en contre-attaque. On va bosser sur ces problèmes à court, moyen et long terme", confie Luka Elsner.