Luka Elsner avant Standard - OH Louvain : " J'attends ce premier match à Sclessin avec impatience "

48 heures après sa présentation officielle, Luka Elsner, le nouvel entraîneur du Standard, s’est de nouveau exprimé devant la presse, cette fois pour préfacer son premier match à la tête de l’équipe liégeoise. Le Standard reçoit Oud-Heverlee Louvain, ce samedi soir. Pour rappel, le club de Sclessin vit des moments difficiles : 12ème avec un bilan de 13 points sur 30 et une série de trois défaites consécutives qui a précipité le limogeage de Mbaye Leye et de son staff. Il s’agit donc déjà d’un test sérieux pour Luka Elsner. L'entraîneur franco-slovène, qui attend cette première rencontre avec impatience, a déjà posé des gestes forts cette semaine…

Luka Elsner, comment s’est déroulée cette première semaine au Standard ?

" C’était une semaine plutôt mouvementée. Il a fallu gérer pas mal de choses avec le retour des joueurs au compte-gouttes. Les derniers internationaux, comme Selim Amallah et Damjan Pavlovic, ne se sont rentrés que ce jeudi. Pour la première fois cette semaine, j'ai enfin pu dispenser un entraînement avec les joueurs au complet. C’était vraiment bénéfique de pouvoir disposer de l’entièreté du groupe. Cet entraînement, axé à 80% sur la tactique, s’est parfaitement déroulé. J’ai pu prodiguer certains conseils sur l'aspect défensif dans les différentes zones et comment placer nos joueurs les plus créatifs dans les meilleures conditions afin de porter le danger dans le camp adverse. Je peux qualifier ces premiers échanges avec les joueurs de fructueux. Je ressens une réelle motivation et une envie de progresser. Je trouve que c’est très encourageant "

Dans ce contexte, le match de samedi ne vient-il pas un peu trop tôt ?

" C'est vrai que j’aurais préféré disposer de 3 ou 4 séances d’entraînement supplémentaires avec l’entièreté du groupe. Maintenant, c’est un match qu’il va falloir appréhender de manière différente. Je suis persuadé que notre envie, notre énergie et notre volonté de bien faire les choses devraient pouvoir compenser certaines lacunes suite notamment au changement de jeu qui sera mis en place. Je ne vais certainement pas tout chambouler mais la tactique va évoluer. Je prône un football offensif où il faut aller de l’avant mais pas à n’importe quel prix. Il faudra aussi veiller à ne pas trop s’exposer "

Arnaud Bodart mérite de porter le brassard

Votre avez déjà pris quelques décisions en confiant notamment le brassard de capitaine à Arnaud Bodart ?

" Je trouve qu’il le mérite. Arnaud est une valeur sûre du noyau. C’est un gardien talentueux et c'est aussi un leader dans le vestiaire. Je compte vraiment sur lui. J'’apprécie sa personnalité. C’est quelqu’un de responsable et on a besoin d’un joueur comme lui pour faire avancer ce groupe. Arnaud est donc désormais notre nouveau capitaine "

Vous avez également réintégré certains joueurs qui ne faisaient plus partie du noyau sous Mbaye Leye ?

" C’est exact. La porte n’est fermée à personne. Je compte sur tous les joueurs. A eux de me montrer qu’ils méritent leur place. Je pense notamment à Noë Dussenne et à Mehdi Carcela. Une chose est sûre, j’alignerai les meilleurs joueurs au meilleur moment. La situation peut donc évoluer chaque semaine. Rien n’est définitif "

Bope Bokadi jouera à Genk ce vendredi avec les U21

Pour le reste, vous ne pouvez pas encore disposer de l'intégralité de votre noyau ?

" Quelques joueurs sont en effet indisponibles comme Gojko Cimirot, qui s’est blessé cette semaine avec la Bosnie. L’IRM a montré qu’il souffrait d’une petite lésion au mollet. Je ne compte pas sur lui avant une dizaine de jours. Autre absent : Kostas Laifis qui n’est pas encore rétabli de sa déchirure au quadriceps. Il ressent encore une douleur latente. Il doit encore travailler de manière individuelle. En revanche, la blessure de Bope Bokadi évolue très bien. Il s’est entraîné cette semaine et jouera même ce vendredi avec les U21 à Genk. J’espère donc pouvoir compte sur lui dans une dizaine de jours, peut-être pour le déplacement au Cercle de Bruges. C’est une excellente nouvelle car c’est un joueur qui va nous apporter énormément en défense, voire dans l’entrejeu… "

Après avoir dispensé vos premiers entraînements et fait connaissance avec les joueurs, le Standard est-il à sa place selon vous ?

" Le Standard n’est certainement pas à sa place. L’équipe vaut mieux que cette 12ème place mais si elle s’y trouve, c’est qu’il y a des raisons. A nous de démontrer que ces joueurs et ce collectif peuvent faire mieux. Il y a du talent au Standard, c’est évident, mais quand le talent ne s’exprime pas dans le collectif, les résultats ne suivent pas. Nous avons à peine marqué 10 buts jusqu’à présent. Un total insuffisant à mes yeux pour une équipe comme la nôtre "

A titre personnel, que pouvez-vous apporter à cette équipe ?

" Tout d’abord, apporter l’espoir de pouvoir modifier rapidement la situation par la voix, la motivation et l’énergie mais aussi de réunir ce groupe autour d’un même objectif. Je suis là pour me mettre au service de l’équipe, pour que les joueurs puissent s’exprimer au mieux. Je veux aussi apporter de la clarté tactique en développant un football rapide, tourné vers l’offensive tout en, je le répète, assurant nos arrières "

Ce premier match me procure beaucoup d'excitation...

Vous vous attendez à quel accueil de la part des supporters ce samedi ?

" Je ne peux pas encore répondre à cette question mais j’attends des joueurs qu’ils se donnent à fond et se battent sur chaque ballon dès le coup d’envoi du match. Dans ce cas, j’espère que les supporters nous donneront un coup de main et c’est ensemble que nous renouerons avec le succès. Ce sont de belles paroles, je le sais, et il faudra passer aux actes samedi soir dès le début du match face à OHL. C’est de cette manière que nous repartirons dans une dynamique positive "

Dernière chose, quel est votre sentiment avant cette grande première ? Vous ressentez de la pression ou plutôt de l’excitation ?

" Je vais être sincère avec vous. Je suis vraiment impatient à l’idée de commencer cette nouvelle aventure ici au Standard. Ce premier match, qui plus est à domicile, me procure donc une certaine excitation. Je sais que tout ne sera pas parfait mais je suis convaincu que mes joueurs vont se surpasser pour retrouver cette confiance qui a fait défaut ces dernières semaines. En tout cas, je n’ai pas peur… ".