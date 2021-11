Luka Elsner avant Standard-Eupen : "Il est temps de rendre des couleurs à Sclessin"

Malgré le changement d’entraîneur survenu au début du mois d’octobre, le Standard n’est toujours pas parvenu à gagner à Sclessin. Un mal récurrent cette saison puisque les Rouches n’ont remporté qu’un seul match à domicile. C’était contre Ostende, il y a trois mois (1-0). Après un bilan de 3 points sur 15, Mbaye Leye, limogé, a cédé sa place à Luka Elsner. Si le fond de jeu s’est quelque peu amélioré avec des joueurs plus combatifs, comme on a pu le voir lors du dernier match au Club de Bruges, les Liégeois (qui restent sur quatre partages consécutifs) n’ont pas encore réussi à renouer avec le succès en championnat.

Ces statistiques, on s’en doute, n’enthousiasment pas le nouveau coach même s’il apprécie l’évolution constatée ces dernières semaines avec en point d’orgue le déplacement chez les champions de Belgique : " Je peux me montrer satisfait si j’occulte bien sûr le bilan purement comptable. Je sais que les résultats sont insuffisants pour l’instant mais on a néanmoins réussi à mettre des choses en place. Les joueurs répondent présents et la structure prend forme. Ce qui m’a plu à Bruges, c’est que mon équipe n’a rien lâché. Elle s’est battue jusqu’au bout avec un esprit conquérant. Ce bon point décroché au stade Jan Breydel a certainement changé la dynamique. C’est en tout cas le Standard que je veux voir à chaque match. J’attends donc le même état d’esprit ce samedi face à Eupen ".

Renouer enfin avec la victoire

Face à l’AS Eupen, l’occasion est donc belle pour les Rouches de renouer avec la victoire. Pour Luka Elsner, le moment est venu de signer un succès convaincant à Sclessin même s’il n’a pas oublié les partages concédés face à Louvain et Courtrai : " Il va falloir imprimer un rythme élevé dès le coup d’envoi. Mes joueurs doivent avoir faim et montrer de la grinta en mettant sous pression une équipe qui a du répondant, des qualités techniques ainsi qu’une bonne organisation et qui va essayer de profiter de la moindre de nos erreurs. Je ne m’attends certainement pas à un match facile mais il n’y en a pas dans ce championnat. Il faudra se montrer rapide et efficace dans les 30 derniers mètres. C’est ce que nous avons travaillé à l’entraînement. Nous avons inscrit pas mal de goals ces dernières semaines (six lors des quatre derniers matches de championnat). Nous devons continuer de la sorte tout en nous montrant plus intransigeants en défense. Il faudra rester concentré et constant du début à la fin du match si nous voulons obtenir un bon résultat. Je le répète, il est temps de redonner des couleurs à Sclessin ".

Le retour attendu de Selim Amallah

Pour affronter les Pandas, Luka Elsner pourra compter sur la presque totalité de son noyau avec le retour de Selim Amallah : " Selim, qui s’est blessé aux adducteurs il y a un mois, est de nouveau opérationnel. Il s’est entraîné toute la semaine avec le groupe et tout s’est bien passé. Il est donc sélectionné pour le match de samedi face à Eupen. C’est un joueur qui récupère vite et qui ne perd pas trop de ses capacités physiques. Je ne garantis pas qu’il sera titulaire pour autant (rires) mais c’est un joueur sur qui je compte beaucoup ". Luka Elsner pourra aussi compter sur un Merveille Bokadi à 100%, prêt à démarrer le match, alors qu’il a décidé de réintégrer Maxime Lestienne dans le noyau professionnel. Le coach franco- slovène dispose donc d’un groupe au grand complet à l’exception d’Abdul Tapsoba, le seul joueur du Standard encore à l’infirmerie.

Avec le soutien du public

Luka Elsner se réjouit de pouvoir compter sur le soutien du public de Sclessin ce samedi face à Eupen. L’entraîneur liégeois est donc soulagé après les décisions prises ce mercredi par le Codeco : " Sincèrement, c’est un gros soulagement quand on sait ce que représente l’apport des supporters pour le Standard, surtout à domicile. On en a parlé pendant trois jours en craignant des mauvaises nouvelles prises par le Comité de Concertation. Heureusement nos fans vont pouvoir venir en respectant bien sûr les mesures sanitaires et le port du masque mais ils seront présents et pour nous, c’est un fameux adjuvant. Je le répète, ce sont les meilleurs supporters de Belgique et sans eux, le Standard n’est pas la même équipe ".