Luigi Pieroni adjoint de Marc Wilmots au Raja Casablanca

Le Liégeois avait raccroché les crampons en 2013. Il avait été meilleur buteur du championnat de Belgique 2003-2004, avec 30 buts inscrits sous les couleurs de l’Excel Mouscron.

Luigi Pieroni n’avait ensuite plus connu pareille réussite à Auxerre, Nantes, Lens, Anderlecht, Valenciennes, La Gantoise, le Standard et Arles-Avignon. Il aura disputé 206 matches en D1 et D2 belges et françaises, pour un total de 61 buts.

Le T3 sera Samir Beloufa, lui aussi en poste en Belgique. Il faisait partie du staff de l’Antwerp.