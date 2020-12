Lucien Favre viré de Dortmund : Witsel, Hazard et Meunier perdent leur entraîneur

Orel Mangala, double passeur, domine largement le Dortmund d'Axel Witsel - Bundesliga - 12/12/2020 Stuttgart, avec Orel Mangala par deux fois à l'assist, a réussi un tour de force en l'emportant 1-5 à Dortmund samedi lors de la 11e journée de Bundesliga.Privé de Thorgan Hazard et de Thomas Meunier, blessés, mais avec Axel Witsel, Dortmund a sombré face à Stuttgart où Orel Mangala était titulaire, comme d'habitude depuis le début de saison. C'est le meilleur buteur de Stuttgart, Silas Wamangituka qui a ouvert le score sur penalty (26e) avant que Giovanni Reyna n'égalise avant la mi-temps (39e). En deuxième période, Wamangituka, encore lui, remettait Stuttgart aux avant-postes sur une passe décisive de Mangala (53e). Philippe Forster (60e) et Tanguy Coulibaly (64e) se chargeaient d'alourdir la marque. Le but final de Nicolas Gonzalez, mis sur orbite par Orel Mangala à nouveau, finissait d'achever les hommes de Lucien Favre. Grâce à cette victoire de prestige, Stuttgart (17 points) monte à la 6e place du classement, juste derrière Dortmund qui compte 19 unités.