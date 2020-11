Lucien Favre, coach de Dortmund : "Bruges est un adversaire pour la 1e place du groupe"

Deux ans après leur dernière confrontation en phase de groupes de la Ligue des Champions (victoire 0-1 de Dortmund à Bruges, match nul 0-0 en Allemagne), Dortmund et Bruges se retrouvent ce mercredi soir pour des retrouvailles attendues.

Convaincants depuis l'entame de saison sur la scène européenne (4 points sur 6), les Blauw&Zwart ne se présenteront assurément pas en victime expiatoire et comptent bien jouer un tour aux Allemands.

Le coach du Borussia, Lucien Favre, s'est d'ailleurs montré très vigilant en conférence de presse : "Le Club de Bruges était déjà un adversaire solide il y a deux ans. Ils ont évolué depuis. L'équipe a de nombreuses qualités. Ils ont également l'avantage d'avoir pu garder leur colonne vertébrale, le milieu de terrain avec Rits, Vormer et Vanaken, toujours au club.

A cela s'ajoutent de jeunes joueurs, qui ont déjà acquis une certaine expérience en compétition et en Ligue des champions. L'équipe joue ensemble depuis un certain temps. Cela se voit Ce n'est assurément pas un hasard s'ils sont champions de Belgique. Bruges sera assurément un adversaire pour la première place. On l'a bien vu contre le Zénit et la Lazio. Il faut tenir compte des Belges..." a conclu Lucien Favre.