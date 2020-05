Lucien d'Onofrio : le hold-up dans le miroir

Dans une longue interview, publiée ce samedi dans les colonnes de La Dernière Heure, Le Soir et Sud-Presse, le directeur sportif de l’Antwerp flingue tous azimuts. D’Onofrio accuse le Conseil d’administration de la Pro-League de fomenter un "hold-up", Mehdi Bayat de profiter de sa double casquette (Union Belge et Charleroi) pour favoriser ses intérêts, et le trio Anderlecht-Standard-Genk d’avoir fait preuve d’une trop grande passivité. En quelques lignes, qui fusent comme autant de piques acérées, l’homme fort du Matricule 1 (avec Paul Gheysens) s’est mis une bonne partie du football belge à dos. Tentative de décryptage.

L’origine de la sortie médiatique (ciblée) de Lucien D’Onofrio réside forcément dans la position de son club, l’Antwerp, celui qui aurait le plus à perdre sportivement dans un scénario de fin de compétition anticipée : 4è du classement de D1A (à un point de Charleroi et deux de Gand) et finaliste de la Coupe de Belgique (face au FC Bruges). Comme l’a encore confirmé une circulaire de l’UEFA adressée à ses 55 associations membres, c’est bien le classement d’une compétition arrêtée qui fera foi pour attribuer les places européennes. Sans possibilité de remonter un ou deux échelons dans la hiérarchie finale, voire de remporter la Coupe, l’Antwerp se voit, dans l'état actuel des choses, contraint de passer par la phase préliminaire de l’Europa League (ce qui, sans mauvais jeu de mots, lui avait déjà "joué des tours" la saison dernière…). La déception sportive est légitime, les gesticulations médiatiques et leur argumentaire beaucoup moins.

Souvenons-nous, ce n’est pas si loin (même si le confinement prolongé provoque, chez beaucoup, une confusion de la temporalité), quand le Conseil d’Administration de la Pro League a voté, le 2 avril dernier, sa recommandation de mettre fin à la saison professionnelle (soit, au total, une journée de phase classique de D1A, 10 journées de Play-Offs, une finale retour de D1B et une finale de Coupe de Belgique), de nombreuses voix se sont élevées pour saluer, à juste titre, le sens de l’anticipation des instances du football belge. Souvent accusées d’être à la traîne ou de véhiculer une certaine image de désorganisation, voilà que celles-ci prenaient soudainement les devants et montraient l’exemple à suivre aux Ligues voisines, au grand dam d’une UEFA vexée de ne pas avoir été consultée préalablement, et que les dirigeants du football belge ont dû, par la suite, convaincre de ne pas sévir vis-à-vis d’une (non-)participation européenne (ce qui, au vu de la situation sanitaire mondiale, eût constitué un comble !). Depuis lors, hélas, l’Assemblée Générale de la Pro League n’a pas encore réussi à valider officiellement les recommandations du 2 avril. La faute à un vote conditionné aux motivations du Conseil National de Sécurité, et sans cesse remis, faute de chapitre expressément consacré dans les allocutions ministérielles.

Dans les faits, nous sommes bien face à un cas de force majeure. Mais certains clubs (l’Antwerp en particulier) ne l’accepteront que quand le CNS l’aura publiquement exprimé. Ce qui, entre parenthèses, consolidera aussi la position de la Pro-League par rapport à la dernière tranche des droits TV (16 millions €) que les détenteurs réclament.

Lucien D’Onofrio (dont les sorties médiatiques annuelles se comptent sur les doigts d’une main) y va à la sulfateuse et ne s’épargne aucun procès d’intention, affirmant même que " si la crise du Covid-19 était intervenue la saison dernière, à la même époque, mais avec un classement bien autre (ndlr : Bruges 2è, Gand 5è, Charleroi 8è, pour ne reprendre que les clubs les plus " ciblés "), la compétition n’aurait jamais été arrêtée "… Comme s’il existait une géométrie variable au respect des mesures sanitaires, dépendantes des réussites et échecs de clubs de football… On a souvent reproché au monde du football de se considérer au-dessus des lois, il serait plus grave et inconcevable encore qu’il se définisse comme supérieur à la santé publique.

Dans ses déclarations, Lucien D’Onofrio déplore que " la décision du CA de la Pro-League ait été prise sans la moindre concertation. Est-ce normal que des personnes censées défendre le foot, fassent des pieds et des mains pour que tout s’arrête ? ". Encore une fois, on ne peut que lui répondre : oui, c’est normal. Et il est heureux que cela le soit. Car défendre le foot, c’est avant tout défendre la multitude d’acteurs qui le constituent, et non exposer ceux-ci à un risque sanitaire démesuré eu égard aux circonstances.

17 clubs sur 24 expressément demandeurs

Lucien D’Onofrio dénonce un "hold-up" de la part de certains clubs partisans du statu quo. Or, l’ "absence de concertation" supposée du CA de la Pro League ne résiste pas à l’épreuve d’un courrier envoyé le 27 mars, à l’initiative du président du STVV, David Meekers, par 17 des 24 clubs professionnels du Royaume (tous sauf le G5, l’Antwerp et Charleroi). Un courrier adressé au président (Peter Croonen), au CEO (Pierre François) et au CA de la Pro-League, dans lequel ces 17 clubs expriment leur réticence par rapport à une reprise, même à huis-clos ("Un match de football, dans une occupation minimale, mobilise rapidement une centaine de personnes et tout le monde ne pourra pas rester à 1,5m l’un de l’autre. Les autorités locales, dont les ressources sont déjà très sollicitées, devront également consacrer au moins un nombre minimum de ressources. Ce serait une charge évitable pour la société "). 17 clubs qui concluent leur missive par ces mots : " (…) en tant que clubs, nous pensons que c’est vraiment le moment idéal de prendre une décision et que le football doit faire preuve de leadership (…) Vous avez été mandatés par l’Assemblée Générale, dans laquelle les 24 clubs professionnels sont représentés, pour prendre des décisions au nom de tous les clubs, grands et petits, dans l’intérêt du football belge. Nous vous demandons de prendre cette responsabilité. Sinon, nous nous sentirons obligés de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour prendre les décisions nécessaires pour le football belge, mais aussi pour la santé publique. "

Difficile, à la lecture de ce courrier, de conclure à une prise décision non-concertée du CA, 6 jours plus tard.

Difficile aussi, à la lecture d’un autre courrier adressé la veille (le 26 mars) par Mehdi Bayat, en sa qualité d’administrateur-délégué de Charleroi, à ses homologues de D1A et D1B, de dénoncer un conflit d’intérêt, puisque l’homme fort de l’Union Belge y recommandait de "s’accorder sur la priorité de disputer la 30è journée de la phase classique du championnat, ainsi que la finale retour de D1B et la finale de la Coupe de Belgique" ! La position au classement du Sporting de Charleroi n’a pas évolué depuis le 26 mars, la position de principe de son homme fort oui. Car en l’espace d’un mois, Mehdi Bayat a multiplié les contacts avec les virologues et spécialistes de la santé publique. Ce qui lui paraissait potentiellement envisageable le 26 mars ne l’est plus aujourd’hui, et quoique ce triste constat sanitaire fasse effectivement les affaires sportives du sporting de Charleroi (qui se retrouverait qualifié d'office pour les poules de l'Europa League), personne ne peut raisonnablement s’en réjouir. Car, qu’il se sente lésé ou non par la lecture d’un classement, chaque club souffre actuellement d’un manque à gagner, et de nombreux acteurs du monde du football sont, comme dans d’autres secteurs, soumis au chômage économique…

10% des test belges réservés au football professionnel ?

Reprendre (et finir) les compétitions en cours apporterait, certes, un ballon d’oxygène financier aux clubs. De même qu’une salutaire reprise d’activités sociales à leurs supporters (même à distance). Mais la raison sanitaire impose d’autres réalités. Organiser des tests PCR quotidiens pour une centaine d’acteurs de 24 clubs professionnels (soit 2.400 tests par jour), avec risque de mise en quarantaine pour toute personne ayant côtoyé un cas positif, semble démesuré. Si la Belgique atteint, comme elle l'espère, le cap des 25.000 tests quotidiens, comment, et de quel droit, imaginer que 10% de ceux-ci soient dévolus au seul monde du football professionnel ?

Tant que les courbes de contamination ne sont pas totalement aplanies, il est illusoire de prétendre à une quelconque reprise. Dans le contexte actuel, on ne peut donc que regretter la sortie médiatique de Lucien D’Onofrio, probablement dictée par une succession de frustrations ressenties (à commencer par celle de ne pas voir son club émarger au G5 mais au K11, ce qui l’avait conduit, dans un premier temps, à refuser la clé de répartition du nouveau contrat de droits TV avec Eleven).

Dans un hold-up à l’ancienne, le bandit s’avance masqué pour préserver son anonymat. Dans la situation sanitaire actuelle, le masque doit surtout servir à y renvoyer un virus, dont on ne sait hélas que trop peu de choses…