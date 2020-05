Luc Nilis se verrait bien à Anderlecht pour coacher les talents offensifs

Luc Nilis sera bientôt libre de s’engager où il veut. Après deux saisons dans le costume d’assistant au VVV Venlo, l’ex-attaquant est prêt pour un nouveau défi. Lucky Luc ne serait pas contre un retour à Anderlecht. "Si Vincent Kompany m’appelle, je répondrai certainement", a-t-il confié à Sporza.



L’ancien international, 52 ans, a été entraîneur des attaquants au PSV. Il est ensuite "monté en grade" à Venlo où il est devenu adjoint tout en continuant à distiller sa science du but aux attaquants. Arrivé en fin de contrat, il est sur le marché et n’a pas peur de se vendre.



Au PSV, Nilis a couvé des talents comme Memphis Depay, Jurgen Locadia ou Steven Bergwijn. "Avec de tels talents vous pouvez vraiment creuser pour voir ce qu’ils ont dans le ventre. J’ai contribué à cela". Et ses ex-élèves savent ce qu’ils lui doivent. Après son transfert à Tottenham, Bergwijn a envoyé un petit message de remerciement à celui que Ronaldo considère comme le meilleur équipier de sa carrière.



Avec huit saisons au compteur à Anderlecht, Nilis est attaché au Sporting. Ses stats (127 buts) et son style ont fait de lui le chouchou des fans. Il souffre en voyant un de ses clubs de cœur en difficulté. Et il est prêt à participer à son redressement. "Il y a beaucoup de talent offensif, des jeunes avec du potentiel comme Colassin, Doku, Dimata, Amuzu. S’ils perfectionnent tous leur technique de frappe et font attention aux détails devant le but, Anderlecht va vite retrouver le top. Donc si Kompany m’appelle, je répondrai certainement".