Löw convoque 29 joueurs pour l'Allemagne et maintient ses "bannis" à l'écart

Joachim Löw a convoqué un groupe élargi à 29 joueurs pour les trois prochains matches internationaux de l’équipe d’Allemagne, afin de pouvoir ménager les organismes malmenés par les enchaînements des championnats et de la Ligue des champions.

Sous le feu des critiques pour les prestations médiocres de la Mannschaft en septembre et octobre, le sélectionneur n’a par ailleurs pas changé d’avis sur les trois "bannis" Thomas Müller, Jérôme Boateng (Bayern) et Mats Hummels (Dortmund).

Ils ont beau briller cette saison avec leurs clubs, ils ne rentrent plus dans les plans de Löw, qui les a mis d’office "à la retraite" internationale en mars 2019.

Parmi les absents notoires, Niklas Süle (Bayern), Kai Havertz (Chelsea) et Emre Can (Dortmund) sont ou viennent d’être touchés par le Covid-19. Julian Draxler (Paris SG) et Lukas Klostermann (Leipzig) sont blessés. Le gardien du FC Barcelone, Marc-André ter Stegen, qui n’a repris la compétition que mercredi avec son club après sa longue blessure, n’a pas non plus été appelé.

Le programme de la Mannschaft débute mercredi en amical contre la République tchèque à Leipzig.

Certains joueurs de grands clubs n’arriveront que le lendemain jeudi, dont Manuel Neuer (Bayern), Matthias Ginter (Mönchengladbach), Toni Kroos (Real Madrid) et Timo Werner (Chelsea).

Ils seront dans le groupe pour les deux matches de Ligue des Nations le 14 novembre à Leipzig contre l’Ukraine et le 17 à Séville contre l’Espagne.

Dans le groupe 4 de la Ligue A, l’Allemagne ne compte qu’une seule victoire pour trois nuls. Avec 6 points, à égalité avec l’Ukraine, elle pointe à une longueur de l’Espagne.

Deux nouveaux vont rejoindre la sélection, le latéral gauche de 27 ans du PSV Eindhoven, Philipp Max, et le défenseur central de 23 ans du FC Augsbourg, Felix Uduokhai.