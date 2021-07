Louis Van Gaal se lâche : "Entraîner Mbappé ? Je pense que c’est compliqué. Tactiquement, il n’est pas encore au plus haut niveau"

Sa première cible ? Kylian Mbappé . "Entraîner Mbappé ? Je pense que c’est compliqué. C’est un défi. Physiquement et techniquement, c’est un joueur fantastique. Mais tactiquement, il n’est pas encore au plus haut niveau. Quand tu peux faire une passe, que tu dribbles et que tu perds la balle – et ça lui arrive souvent -, est-ce qu’il joue pour l’équipe à ce moment-là ? Vous croyez que Neymar joue pour l’équipe ? Je ne crois pas. J’aime le phénomène qui est capable de gérer son environnement. Des joueurs comme Kanté et Modric sont un exemple de bons joueurs qui travaillent pour l’équipe", lance Van Gaal .

Visiblement en forme, l’ancien coach tacle également les sélectionneurs du Portugal, de la France et de l’Allemagne qui ont tous les trois échoué en huitièmes de finale : "C’est une drôle de coïncidence que ces 3 pays aient un sélectionneur en poste depuis sept, neuf ou quinze ans. Santos, Deschamps ou Löw dirigent leur équipe depuis trop longtemps, ils ne touchent à rien. Ils ont confiance en leurs joueurs. L’équilibre entre les joueurs et le coach est rompu. Löw était là depuis quinze ans, il croit en sa philosophie et en sa structure, il a été champion du monde (2014) avec, alors il continue comme ça – et pourtant il avait déjà échoué à la dernière Coupe du monde (élimination dès le premier tour en 2018) et là rebelote".

Enfin, Louis Van Gaal finit sur une bonne note en complimentant l’équipe italienne, qui s’apprête à affronter l’Angleterre en finale de l’Euro : "Pour moi, les Italiens avaient la meilleure équipe. Ils ont des joueurs de qualité, n’importe qui peut marquer, et ils jouent en équipe justement. La Belgique aussi a une belle équipe. J’espère que l’Italie l’emportera. Comparés à avant, où ils jouaient le catenaccio, les Italiens produisent un football attractif".

Officiellement retraité depuis le 11 mars 2019, LVG pourrait se laisser tenter par un retour sur le banc de touche des Pays-Bas après l’échec De Boer (élimination en 1/8 de finale par la République tchèque). "On m’a proposé le poste une deuxième fois (de 2012 à 2014 après un premier passage en 2000-2001) et c’était plus qu’un honneur. Qu’on me le propose une troisième fois serait incroyable. Dans ce cas, je devrai y réfléchir, même si je suis à la retraite !", conclut Van Gaal.