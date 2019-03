Louis van Gaal annonce qu'il a mis fin à sa carrière pour des raisons familiales

Louis van Gaal, l'ancien entraîneur néerlandais à succès d'Ajax Amsterdam, Barcelone, AZ Alkmaar, et le Bayern Munich, et ex-sélectionneur des Pays-Bas, a déclaré lundi soir lors de l'émission néerlandaise VTBL sur RTL7, qu'il avait pris sa retraite pour des raisons familiales. Il était sans club depuis son départ de Manchester United en 2016, et avait récemment été approché par Feyenoord, qui a finalement choisi Jaap Stam pour succéder à Giovanni van Bronckhorst.

"Comme mes joueurs à l'époque, Truus (sa femme, ndlr) a aussi le droit de vivre avec Louis van Gaal", a-t-il en effet déclaré lors de ce talkshow. "Elle a cessé de travailler il y a 22 ans pour m'accompagner à l'étranger. Je lui avais alors promis de prendre ma retraite à 55 ans. Maintenant j'en ai 65 (en réalité 67). Je ne peux pas continuer et continuer. Analyste ? Très peu pour moi. Directeur technique dans un club ou une fédération ? Cela ne m'intéresse pas. Sauf si on me donne tous les pouvoirs sportifs. Ce que personne ne consentira, alors que je ferais cela très bien. Oui je suis maintenant pensionné. Mais je pensais que vous le saviez déjà. Et la raison principale, c'est Truus. Elle le mérite, et me mérite...", a conclu Van Gaal, un ancien joueur de l'Antwerp (et d'Ajax), pour rappel.