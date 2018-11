Lorenzo Staelens est le nouvel entraîneur de Knokke

L'ex-soulier d'or (1999) et ancien Diable Rouge Lorenzo Staelens (70 sélections, 8 buts), 54 ans, a signé un contrat d'entraîneur jusqu'à la fin de la saison à Knokke, la lanterne rouge de la division un amateur. Il succède à Yves Van Borm, qui avait fait monter l'équipe de deux divisions, vingt-quatre heures après son départ.

"L'opération sauvetage est déclenchée", a titré le club de la côte dans son communiqué.

Seizième et dernier avec seulement 5 points après douze journées, Knokke se déplace samedi (20 heures) au KSK Heist, avant-dernier avec 4 points de plus.

A noter que Lorenzo Staelens, qui a autrefois fait les beaux jours de Courtrai, Bruges et Anderlecht, devient le coach de son fils Alessio Staelens, milieu de terrain de 24 ans.

Il a été l'adjoint de Glen De Boeck à Mouscron et au Cercle de Bruges, où il a également été T1 un certain temps. Il était sans club depuis que son contrat de T2 à Courtrai, où il épaulait De Boeck, n'avait pas été prolongé l'été dernier. Il a aussi entraîné l'Eendracht Alost, Poperinge et Ingelmunster.

Tombeur du Standard, tenant du trophée, à Sclessin (1-2) en seizième de finale de la Coupe de Belgique, Knokke disputera le tour suivant à l'Union Saint-Gilloise (D1B), le bourreau d'Anderlecht (0-3), le 6 décembre (20h45) au Stade Joseph Marien, alors que le tirage au sort lui avait donné l'avantage du terrain.