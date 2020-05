Lommel : La licence avant Manchester City ?

Le club de football du SK Lommel a obtenu sa licence pro ce jeudi auprès de la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS). Elle lui permettra d'évoluer en D1B la saison prochaine.

Le club limbourgeois, sixième cette saison de la Proximus League, est donc certain de continuer à évoluer la saison prochaine au niveau professionnel après avoir été menacé d'être renvoyé en D2 Amateur la saison prochaine en raison de plusieurs failles dans son dossier (permis de travail manquants, salaires impayés, absence de budget, arriérés de sécurité sociale et de TVA et assurances manquantes...). En plus de la licence 1B, les Limbourgeois ont également reçu la licence 1A pour l'année 2020-2021.

Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, le club devrait officiellement être racheté dans les heures ou les jours qui viennent par Manchester City. C'est ce qu'annoncent plusieurs médias néerlandophones ("De Tijd" et "Sporza" en tête). C’est la société City Football Group qui deviendrait ainsi propriétaire du club. Une opération "gratuite" puisque la transaction dépendait du rachat de la dette de Lommel, qui s’élevait à deux millions d’euros. Le club reconnaît des discussions en cours sans officialiser la transaction qui pourrait intervenir d'ici la fin de la semaine.