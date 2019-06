Lommel engage l'Islandais Gislason comme coach

L'Islandais Stefan Gislason, 39 ans, est le nouveau coach du SK Lommel, le club de Proximus League. Il quitte donc Leiknir Reykjavik pour prendre la succession de Tom Van Imschoot, parti à Genk assister Felice Mazzù.

Pour Gislason, il s'agit d'un retour en Belgique après un précédent passage en tant que joueur à OH Louvain (2012-2014) où il a mis fin à sa carrière. Après une année chez les jeunes d'Arsenal, il est passé pro au KR Reykjavik en 1997. Il a également joué en Norvège, en Autriche et au Danemark. Il compte 26 sélections en équipe d'Islande.

En tant qu'entraîneur, Gislason a été deux fois brièvement actif en division 2 dans son pays. Il a entraîné Haukar Hafnarfjördur en 2017 et Leiknir Reykjavik ce printemps. C'est là que Lommel est allé le chercher.

La saison dernière, les Limbourgeois ont assuré leur maintien via les play-downs. L'avocat israélien du sport Udi Shochatovitch et le consultant sportif Rudi Vandeput ont repris le club à la mi-saison. L'ancien joueur Ronny Van Geneugden a été recruté comme nouveau directeur sportif. Mercredi, le club a également annoncé qu'il avait ramené Philip Haagdoren et Davy Heymans au bercail. Heymans devient l'assistant de Gislason, Haagdoren exercera les fonctions de teammanager, coach spécifique et conseiller.